L’Inter a Parma tenta l’allungo sul Napoli 

Torna il capitano per cercare l'allungo in classifica sul Napoli. L'Inter sfida il Parma oggi alle 18 al Tardini con un Lautaro Martinez in più nel motore. Una gara delicata, anche perché i nerazzurri hanno all'orizzonte la partita d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco di martedì prossimo in Germania. Non si può però sottovalutare la sfida contro la squadra del grande ex Christian Chivu (sia come giocatore sia come allenatore della squadra Primavera), motivo per cui il tecnico interista Simone Inzaghi sta pensando di schierare tutti i suoi titolarissimi a disposizione.

Le altre partite

Sempre oggi si giocano Monza-Como e Milan-Fiorentina. Aria di derby allo U-Power Stadium con i brianzoli di Nesta reduce dalla sconfitta col Cagliari e con più di un piede e mezzo in Serie B. Lo stesso allenatore romano ha detto di voler dare almeno questa soddisfazione ai propri tifosi inevitabilmente delusi da una stagione fallimentare. Dall’altra parte, il Como vuole chiudere il conto con la salvezza. Il fischio d’inizio è fissato per le 15.

Alle 20.45 i riflettori si sposteranno poi a San Siro dove il Milan ospita la Fiorentina. Sfida in chiave europea. Entrambe al momento sono tagliate fuori da tutte le competizioni, entrambe puntano a vincere stasera, quindi, per continuare a sperare e giocarsela poi nelle ultime sette partite.

