L’Inter a fondo con la Fiorentina Ora è piena crisi 

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano; Dodo, Quarta (1’ st Milenkovic), Igor, Biraghi; Castrovilli (21’ st Amrabat), Mandragora (31’ st Barak); Ikone (31’ st Ranieri), Bonaventura, Saponara (21’ st Sottil), Cabral. In panchina Cerofolini, Vannucchi, Terzic, Gonzalez, Venuti, Bianco, Bre- kalo, Kouamé. All. Italiano.

Inter 0

Fiorentina 1

Inter (3-5-2) : Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni (18’ st De Vrij); Dumfries, Barella, Brozovic (33’ st Dzeko), Mkhitaryan (33’ st Asllani), Gosens (18’ st Bellanova), Lukaku, Correa (18’ st Lautaro). In panchina Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Carboni, Zanotti. Allenatore S. Inzaghi.

Arbitro : Maresca di Napoli.

Rete : nel st 8’ Bonaventura.

Milano. Il pesce d'aprile l'Inter se lo gioca da sola. Ma non hanno nulla da ridere i 75mila di San

Siro, che assistono alla terza sconfitta consecutiva dei nerazzurri, la decima in campionato su 28 partite giocate finora. Questa volta è la Fiorentina a fare festa al “Meazza”, con Bonaventura che ha risolto in avvio di ripresa una partita che a tratti è sembrata più una gara a chi sprecava le occasioni più clamorose. Sfida in tal senso vinta da Romelu Lukaku e in generale dall'Inter, che è riuscita a divorarsi occasioni una dietro l'altra, di cui almeno quattro dentro l'area piccola e non ha avuto fortuna su un destro di barella che si è infranto sul palo. L'emblema dell'ennesima serata negativa degli uomini di Simone Inzaghi è stato proprio il belga, capace di non trovare il gol che sarebbe valso il vantaggio a tre metri dalla riga della porta sguarnita.

Dall'altra parte, invece, continua il momento positivo dei viola di Vincenzo Italiano, che al Meazza ha trovato l'ottava vittoria consecutiva e ora è tornata a mettere nel mirino un posto per le coppe in campionato. D'altronde, l'Inter ha iniziato nel modo peggiore un mese di aprile decisivo per la stagione in corso ma soprattutto per il futuro. Martedì i nerazzurri troveranno di fronte la Juventus nella andata delle semifinali di Coppa Italia, altra gara pesante.

