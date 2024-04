L’Inter a due passi dalla meta 

Sette partite al termine e 14 punti di vantaggio sul Milan secondo. Margine di fatto inscalfibile, lo scudetto è nelle mani dell’Inter e solo la matematica lascia aperto uno spiraglio ai rossoneri. Varco che si potrebbe chiudere del tutto tra meno di due settimane, quando andrà in scena il derby: possibile ultimo atto di un torneo dominato dalla squadra di Simone Inzaghi, che meritatamente sta per conquistare lo scudetto numero 20 della sua storia e per appuntarsi sulla maglia la seconda stella. Ma per portare a termine l’impresa entro quella data la capolista deve battere i cugini (lunedì 22) e vincere anche la partita precedente, in programma domenica sera a San Siro. Quella contro il Cagliari.

I rossoblù

Dunque l’impresa di conquistare punti alla scala del calcio per i rossoblù si annuncia complicata, per così dire. Anche perché oltre al titolo l’Inter ha intesta di centrare un altro obiettivo, e cioè superare il record di punti conquistato nel 2013/14 dalla Juventus di Antonio Conte, capace di mettere insieme 102 punti in una stagione (unica nella storia a superare quota 100). Se i nerazzurri vincessero le ultime sette gare, toccherebbero i 103. L’appuntamento per i ragazzi di Claudio Ranieri è arduo, ma la necessità di compiere un altro passo verso la salvezza può moltiplicare le forze e del resto spesso in passato l’allenatore rossoblù ha centrato risultati insperati. Mai dire mai.

Manca poco

Certo Inzaghi è molto carico. «Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo vinto una partita pesante», il suo commento dopo il successo colto a Udine in rimonta grazie alla rete decisiva al 95’ di Frattesi (subentrato: il centrocampista ex Sassuolo ha segnato 4 reti in questo modo, lo stesso numero di Viola a sua volta esperto nel settore). Il tecnico sa che manca ormai poco al traguardo e cerca di tenere i suoi giocatori sulla corda: «Serve restare lucidi e non fare tabelle. Al di là delle date o dei record dobbiamo ragionare partita dopo partita. Il Cagliari viene da un successo, ci mancano 11 punti: continuiamo così, serve andare nella stessa direzione». E che tutto il club sia concentrato sull’obiettivo finale è ben dimostrato dalla grande esultanza sugli spalti dello stadio friulano della dirigenza nerazzurra (Marotta-Ausilio-Baccin) dopo la rete del successo. «Chi entra ci dà sempre una grande mano», la conferma dell’allenatore, «con i tifosi si è creata una grande sinergia, alla fine sembrava che giocassimo in casa».

In Europa

L’unico cruccio in questa stagione è l’uscita anticipata dalla Champions League dopo la finale persa un anno fa solo di misura col Manchester City. Ma per Inzaghi «non abbiamo rimpianti, siamo fieri di quanto abbiamo fatto nelle coppe in questi tre anni. Con l’Atletico Madrid probabilmente meritavamo qualcosa in più, serviva fare un gol in più a Milano. Ma ce la siamo giocata fino alla fine». L’eliminazione è il passato. Il futuro è lo scudetto ormai a un passo. Cagliari permettendo.

