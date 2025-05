L’Inter 2 vince a Como ma non basta Ora testa alla finale di Champions 

Como 0

Como (4-2-3-1) : Reina; Vojvoda, Van der Brempt (35’ st Iovine), Smolcic, Valle; Da Cunha, Perrone (8’ st Engelhardt); Paz (35’ st Ikone), Caqueret (48’ pt Butez), Strefezza; Douvikas (8’ st Cutrone). Allenatore Fabregas.

Inter (3-4-2-1) : Sommer; Bisseck (15’ st Dumfries), De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu (15’ st Barella), Asllani, Dimarco (15’ st Acerbi); Correa, Zalewski (36’ st Topalovic); Taremi (28’ st Arnautovic). Allenatore Farris (Inzaghi squalificato).

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : pt 21’ De Vrij, st 6’ Correa.

Note : espulso Reina al 46’ del pt; ammoniti Calhanoglu, Zalewski, De Vrij, Strefezza.

Como. L’Inter 2 vince a Como grazie ai gol di De Vrij e Correa ma non è abbastanza e si deve accontentare del secondo posto. I partenopei riconquistano lo scudetto due anni dopo grazie a un solo punto di vantaggio in una corsa all’ultimo respiro. Un flashback per i nerazzurri: 3 anni fa, sempre all’ultima giornata, fu il Milan a fare festa vincendo in casa del Sassuolo e rendendo vano il successo dei cugini a San Siro con la Sampdoria. Dopo la fine del match il club sui social ha fatto i complimenti ai rivali: «Complimenti al Napoli per la conquista dello scudetto».

Per la squadra di Inzaghi, ieri squalificato, però non c’è però tempo per rimpiangere i troppi punti lasciati lungo la strada: tra una settimana a Monaco di Baviera c’è la finale di Champions League contro il Psg e una vittoria cancellerebbe l’amarezza e la delusione del Sinigaglia dando al tecnico un posto nella storia nerazzurra come titoli vinti insieme a Helenio Herrera e Roberto Mancini. Il Como di Cesc Fabregas ha provato a dare fastidio ma si è dovuto arrendere giocando tutto il secondo tempo con un uomo in meno per l’espulsione di Pepe Reina, all’ultima gara in carriera e applaudito da tutto lo stadio nel momento dell’uscita dal campo. I lariani chiudono il campionato con una sconfitta dopo otto risultati utili e un decimo posto a quota 49 punti che fa guardare al futuro con fiducia.

Subito chiaro il piano dell’Inter, che parte col piede sull’acceleratore per passare subito in vantaggio e mettere pressione a distanza al Napoli. La prima palla gol viene costruita dopo neanche 3’ ma la partita si sblocca sugli sviluppi di una palla inattiva al 21’: Calhanoglu pesca in area De Vrij che con un colpo di testa firma il gol dello 0-1. I nerazzurri abbassano il baricentro preferendo il contropiede e concedendo campo al Como, che guadagna fiducia. Nel 1’ di recupero però Taremi lanciato a rete viene toccato in uscita da Reina e l’arbitro Massa, richiamato dal VAR, espelle il portiere spagnolo. L’Inter rientra dagli spogliatoi consapevole del vantaggio del Napoli. Al 6’ della ripresa lo 0-2 realizzato da Correa al termine di un’azione personale in area. Con il passare dei minuti e le notizie in arrivo da Napoli il ritmo si abbassa e Inzaghi comincia la girandola di cambi con un occhio a Monaco. Negli ultimi 20’ non succede nulla. I nerazzurri chiudono il campionato con l’abbraccio, a fine gara, dei tanti tifosi presenti al Sinigaglia. Tra una settimana l’occasione per cancellare i rimpianti.

