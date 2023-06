L’intensa notte di Cagliari con i tifosi in delirio 

Una festa così per il Cagliari non si vedeva da tanto tempo. Ossia dalla scorsa volta che i rossoblù avevano espugnato il San Nicola, il 6 maggio 2016, vincendo 0-3 e conquistando la precedente promozione in Serie A. Anche lì piazza Yenne presa d’assalto e tifosi in aeroporto fino a tarda notte, ma con una differenza non da poco: all’epoca ci sarebbero state altre possibilità nelle giornate successive per chiudere il discorso, mentre domenica era dentro o fuori senza appello con un solo risultato.

La gioia è scoppiata quando ormai scorrevano i titoli di coda della stagione, al 94’ della finale di ritorno dei playoff, nel momento forse meno atteso ma allo stesso tempo più bello per esultare per la promozione nella massima serie. «Ho voluto esserci e crederci sino alla fine, anche quando al 75’ i 58.000 del San Nicola urlavano “Serie A, Serie A”», testimonia l’imprenditore cagliaritano Valter Melis, che era nel settore ospiti. «Sono abbonato da decenni, ero anche a Parma. Sono tra i privilegiati che ha potuto vedere dal vivo partite che davano il Cagliari sfavorito e che ha potuto godere di vittorie significative, come il ritorno in A domenica».

Weekend da ricordare

Per i circa 1.300 fortunati che sono riusciti a trovare il biglietto nel settore ospiti (tagliandi usciti giovedì, quando il resto del San Nicola era già sold out e non era quindi possibile prenderli altrove come accaduto a Parma) raggiungere Bari è stata un’odissea, ma dal finale dolcissimo e indimenticabile. Navi e aerei (tutt’altro che low cost) prese d’assalto dai tifosi, alcuni hanno fatto scali multipli persino all’estero, poi trasferimenti successivi in auto, treno o altri mezzi: non certo la miglior logistica possibile. Fra di loro anche la supertifosa Milena Masala: «Sensazioni uniche, bisogna provarle per capirle», racconta. Per esserci tornerà in Sardegna solo oggi: «Cagliari-Napoli in aereo sabato sera, poi in macchina a Salerno dove abita mia figlia e da lì tre ore e mezzo fino a Bari, mentre per il ritorno ho preso la nave a Napoli lunedì pomeriggio con altri tifosi».

Un’emozione memorabile, arrivata contro chi si sentiva già in Serie A: «Sentivo i tifosi del Bari che dicevano che lunedì per loro sarebbe stata festa, siamo stati offesi e abbiamo dovuto sopportare di tutto per tre ore e mezzo prima che iniziasse la partita. Al gol di Pavoletti una sensazione come poche, sotto la pioggia: fino all’ultimo secondo ci dovevamo credere. Lui è quello che ha detto a tutti di non abbandonare la nave l’anno scorso, è un Re come Ranieri».

Tutti in piazza

Pochi minuti dopo il triplice fischio dell’arbitro Guida, piazza Yenne era già gremita di gente, in breve tempo si è riempita anche la parte alta del largo Carlo Felice. Tutti volevano esserci, per una celebrazione di gruppo che mancava da tempo. L’ultima per la vittoria degli Europei dell’Italia, due anni fa ma ancora in piena pandemia. Col Cagliari dal 2016: sette anni di attesa, prima che i tifosi potessero di nuovo riversarsi in piazza tra fumogeni, fuochi d’artificio, cori e abbracci (c’è chi ha persino lanciato in aria due palloni).

E in migliaia hanno fatto le ore piccole pur di gioire. «Una gioia immensa», esulta Stefano Pili, vicepresidente dell’associazione Cagliari Fan Club. «Al 93’ stavo perdendo un po’ le speranze, nonostante avessimo fatto un primo tempo spettacolare. Fino alla fine comunque ci credevo: è andata bene ed è stata una bellissima festa in piazza Yenne, fino a oltre l’una di notte. Sarei voluto andare anche in aeroporto, ma ero troppo stremato».

Il valore

Questa è una promozione che rimette la Sardegna al centro del calcio italiano, con una gioia indelebile per decine di migliaia di tifosi. Tanti i protagonisti per il popolo rossoblu, ma uno su tutti che ha permesso di riportare indietro la memoria a un altro grande momento della storia del Cagliari. «Alla notizia del ritorno di Ranieri dopo trentuno anni il mio cuore si è riempito di gioia: sapevo che era la persona giusta al momento giusto», dice Antonello Piga, insegnante e tifosissimo del Cagliari oltre che abbonato da decenni, che non ha dubbi sul simbolo. «Confidavo nella sua sagacia tattica e, andando ad accoglierlo all’aeroporto, gli chiesi solo una cosa: di ridire che risorgeremo. E siamo risorti».

Poi anche protagonisti inizialmente non previsti. «Makoumbou all’inizio ci faceva spaventare per i suoi dribbling dentro l’area, alla fine si è rivelato uno dei migliori centrocampisti del campionato sia per qualità sia per quantità», il voto di Stefano Serpi. Che mette in primo piano anche Pavoletti, l’uomo della promozione: «Gli sono serviti pochi minuti, per ridarci un sogno che volevamo vivere. Il Cagliari aveva fatto un bellissimo primo tempo, poi il Bari ci aveva messi in difficoltà ma Ranieri è stato esemplare nel cercare sempre la vittoria».

Il racconto

A soffrire fino all’ultimo, prima di lasciarsi andare a un urlo liberatorio, anche chi ha legami diretti con la squadra. Come Matteo Mancosu, fratello di Marco e reduce da una stagione alla COS Sarrabus-Ogliastra in D. «Gli ho detto che mi aveva fatto morire, però che mi ha dato una gioia che non dimenticherò mai: nemmeno per i Mondiali vinti dall’Italia è stato così, un qualcosa di indescrivibile», rivela l’attaccante. «Una partita incredibile, neanche da giocatore avevo questa tensione. È stata una battaglia e per fortuna alla fine si è conclusa come volevamo: è stato un sogno».

Una promozione che ha fatto felici persone di tutte le età, per una serata che nessuno potrà mai dimenticare e che i cagliaritani ricorderanno a lungo come quella del 2016 quando i rossoblu tornarono sempre da Bari con la promozione in tasca.