L’intelligenza artificiale risponde ai cittadini: “assunto” al Comune un nuovo assistente virtuale 

Dopo Efis c’è un altro agente virtuale a disposizione delle richieste dei cittadini con cui poter dialogare in linguaggio naturale grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Si chiama CzRM (Citizen relationship management) e gestisce per conto del Comune in modalità centralizzata le richieste dei cittadini che arrivino tramite telefono, o e-mail, o whatsApp. Un servizio di assistenza rapido, efficace e meno dispendioso per le casse pubbliche che ottimizza anche il lavoro dei dipendenti del Comune.

Efis era un assistente virtuale, una chatbot che, all’interno del portale istituzionale, guidava il cittadino nella ricerca delle informazioni di cui aveva bisogno, seguendo dei percorsi prefissati, che non prevedevano però l’uso del linguaggio naturale per l’interrogazione. Poi è stata avviata la sperimentazione di un assistente virtuale avanzato in grado di valorizzare le basi di dati comunali con lo scopo di fornire un servizio più completo al cittadino, guidandolo con più precisione verso i dati di interesse.

Le fasi di progettazione passate hanno portato al progetto attuale, volto appunto alla realizzazione di un sistema evoluto di chatbot integrato con un motore di Intelligenza artificiale, anche di tipo generativo, capace di acquisire dati e informazioni da sorgenti diverse e creare correlazioni per un servizio evoluto al cittadino.

La capacità di elaborazione dei motori di AI, infatti, su basi dati così eterogenee, sono incomparabili rispetto a qualunque altra elaborazione, in quanto consentono velocità di esecuzione e risposte a problemi complessi in tempi rapidi.

