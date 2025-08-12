VaiOnline
Tecnologia
13 agosto 2025 alle 00:36

L’intelligenza artificiale risponde ai cittadini: “assunto” al Comune un nuovo assistente virtuale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo Efis c’è un altro agente virtuale a disposizione delle richieste dei cittadini con cui poter dialogare in linguaggio naturale grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Si chiama CzRM (Citizen relationship management) e gestisce per conto del Comune in modalità centralizzata le richieste dei cittadini che arrivino tramite telefono, o e-mail, o whatsApp. Un servizio di assistenza rapido, efficace e meno dispendioso per le casse pubbliche che ottimizza anche il lavoro dei dipendenti del Comune.

Efis era un assistente virtuale, una chatbot che, all’interno del portale istituzionale, guidava il cittadino nella ricerca delle informazioni di cui aveva bisogno, seguendo dei percorsi prefissati, che non prevedevano però l’uso del linguaggio naturale per l’interrogazione. Poi è stata avviata la sperimentazione di un assistente virtuale avanzato in grado di valorizzare le basi di dati comunali con lo scopo di fornire un servizio più completo al cittadino, guidandolo con più precisione verso i dati di interesse.

Le fasi di progettazione passate hanno portato al progetto attuale, volto appunto alla realizzazione di un sistema evoluto di chatbot integrato con un motore di Intelligenza artificiale, anche di tipo generativo, capace di acquisire dati e informazioni da sorgenti diverse e creare correlazioni per un servizio evoluto al cittadino.

La capacità di elaborazione dei motori di AI, infatti, su basi dati così eterogenee, sono incomparabili rispetto a qualunque altra elaborazione, in quanto consentono velocità di esecuzione e risposte a problemi complessi in tempi rapidi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Lotta contro chi inquina il mare della Sardegna

Sull’elicottero della Guardia Costiera: in volo per la sicurezza dei bagnanti 
Matteo Vercelli
Sanità

Emergenza farmaci: c’è carenza di antibiotici,  antitumorali e sciroppi

Allarme dell’Aifa nell’Isola e in tutta Italia «Ma c’è la possibilità di utilizzare i sostituti» 
Cristina Cossu
Provincia nord-est

Nizzi presidente della Gallura

Elezione certa: il sindaco di Olbia incassa il sostegno degli altri 25 colleghi 
Caterina De Roberto
Regione

Manovra di agosto, l’amarezza dei sindaci:  «Ci sentiamo traditi»

Il Fondo unico non è stato aumentato Anci e Cal: bastavano quaranta milioni 
Roberto Murgia
Enologia

Standing ovation per 98 vini sardi

Inchino dei giudici ai fuoriclasse: due Vermentini e un Cannonau 
Roberto Ripa
Il caso

Meloni-Schlein, è di nuovo scontro su spiagge e salari

La leader Pd: «Prezzi alti e calo di presenze» Replica la premier: «Così scredita l’Italia» 
Milano

Travolta e uccisa, fermati quattro ragazzini

Un tredicenne alla guida, gli altri hanno 11 e 12 anni. Identificati grazie alle magliette 