«L’intelligenza artificiale può favorire le pari opportunità» 

Le pari opportunità e l’intelligenza artificiale tra i professionisti in ogni ambito: se n’è parlato nella prima giornata di “Sui Generis – Le giornate cagliaritane delle pari opportunità” alle quali hanno partecipato 160 professionisti.

«Dobbiamo fare i conti con l'intelligenza artificiale per evitare che da opportunità del millennio diventi una disgrazia», dice Susanna Pisano, avvocata, ideatrice dell’iniziativa.

«Nel nostro Ordine queste tematiche sono percepite come poco rilevanti», commenta Martina Olla, presidente del comitato pari opportunità dell’Ordine dei commercialisti di Cagliari. «L’Intelligenzaartificiale modificherà il nostro lavoro soprattutto per quanto riguarda l’inserimento dei dati».

«Pari opportunità ed IA sono visti come lontani», afferma Rosanna Mura, presidente del comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati. «Il principio di non discriminazione è trasversale. È fondamentale che anche le donne sviluppino i programmi di Intelligenza artiificiale».

Per la filosofa Monica Toraldo di Francia «da parte dell’IA c’è una doppia discriminazione, se si è donne e per di più anziane. Questo perché la parte femminile è assente. Inoltre, stiamo andando verso una società della sorveglianza. La privacy non esiste più, anche quando i dati vengono “anonimizzati” ma poi varcano i confini nazionali. Ci sono tecnologie molto diverse tra di loro, ma vanno regolamentate. Soprattutto i diritti fondamentali sono messi a margine».

«L’Intelligenza artificiale entrerà sempre più nella vita di ciascuno coniugata alle nostre professioni, ma serve attenzione affinché non accentui discriminazioni e stereotipi di genere», evidenzia Angela Quaquero, presidente dell’ordine degli psicologi di Cagliari.

«Permette vantaggi nell’immissione dei dati laddove non tenga conto del genere, diventando un mezzo di discriminazione», afferma Emilio Montaldo, presidente dell’ordine dei Medici di Cagliari. «Nello stesso tempo permette all’operatore di dare una diagnosi più precisa, avendo più dati da confrontare».Il ciclo di sessioni andrà avanti anche nella mattinata di oggi.

