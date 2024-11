L’Intelligenza artificiale per le terapie personalizzate 

Migliorare l'aderenza terapeutica: la Farmacia del Policlinico Duilio Casula insieme all'Università di Cagliari mettono a punto un progetto che utilizza l'Intelligenza Artificiale per personalizzare le terapie, valutare l'efficacia e la sicurezza degli anticorpi monoclonali indicati nella profilassi per l'emicrania. Il lavoro degli esperti di Cagliari è stato portato al GoAhead Contest (competizione a squadre dedicata ai farmacisti e alle loro squadre multi-professionali) alla stazione Leopolda di Firenze, e utilizza le capacità dell'IA per migliore l'aderenza terapeutica e ridurre il tempo necessario per valutare l'efficacia di un trattamento, minimizzando gli effetti collaterali dei farmaci che vengono prescritti per curare l'emicrania.

Il team cagliaritano è arrivato tra i finalisti e ha trionfato come vincitore del contest. Il lavoro è stato presentato dalla Arianna Cadeddu, direttrice della Farmacia del Policlinico Duilio Casula, da Giacomo Bertolino, farmacista dell'Aou di Cagliari, dai farmacisti specializzandi Silvia Vargiu e Alessandro Zaru e da Diego Reforgiato Recupero, del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Cagliari, esperto di IA.

L'obiettivo principale del progetto, spiega Cadeddu, «è valutare l'efficacia e la sicurezza degli anticorpi monoclonali nella prevenzione e nel trattamento dell'emicrania, con un focus sull'integrazione dell'intelligenza artificiale per personalizzare le terapie: individuando precocemente i pazienti che potrebbero essere poco aderenti alla terapia o non persistenti». Il progetto, inoltre, prosegue la dottoressa Cadeddu, «si propone di valutare l'implementazione di una piattaforma digitale con l'ausilio di algoritmi di IA che darebbe ai Farmacisti e ai clinici prescrittori uno strumento di monitoraggio per i pazienti in modo da ridurre, la bassa e l'intermedia aderenza, e aumentare la persistenza al follow-up. Lo strumento selezionerebbe i pazienti da monitorare più attentamente per massimizzare l'efficacia della terapia, ridurre gli effetti collaterali e ottimizzare le risorse sanitarie, grazie a controlli personalizzati che tengono conto delle caratteristiche individuali dei pazienti».

RIPRODUZIONE RISERVATA