«L’intelligenza artificiale per crescere» 

«Ho iniziato la mia carriera da ingegnere tra righelli, tecnigrafi e tavole da disegno, strumenti rimasti pressoché invariati per decenni. Oggi ci troviamo a parlare di città intelligenti, algoritmi predittivi, reti neurali e intelligenza artificiale generativa. Il futuro improvvisamente è qui, e con esso la sfida di comprenderlo e adattarci, evitando il rischio di subire passivamente questi cambiamenti».

Così Franco Piga, referente del Lions Club Cagliari Host, presenta la tavola rotonda “A.I. e mondi virtuali – Nuove opportunità per lo sviluppo dei territori”, promossa ieri dai club Lions della città. È l'intelligenza artificiale, infatti, il tema di studio nazionale del Lions International, e nell’aula “Maria Lai”, della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università, si è discusso di come inquadrare questo strumento non come qualcosa da temere, ma da utilizzare con responsabilità per il bene della comunità.

«Leva strategica»

«Ci troviamo di fronte a una nuova frontiera», spiega Piga. «Non solo una tecnologia, ma una leva strategica per raccogliere e analizzare dati, coordinare infrastrutture, supportare i processi decisionali e pianificare uno sviluppo più armonico. Le esperienze più avanzate dimostrano come l’A.I. possa rafforzare la competitività dei territori, migliorare i servizi pubblici e favorire la partecipazione di tutti gli enti locali». Cosa si può fare per la Sardegna? «Pianificare uno sviluppo più sostenibile, proteggere l’ambiente, migliorare i servizi pubblici, gestire le emergenze e promuovere l’inclusione», continua Piga. «Il Lions Club Cagliari Host, insieme agli altri club storici dell’Isola, ha già affrontato in passato temi cruciali come l’insularità e lo spopolamento delle aree interne, producendo una pubblicazione che indicava nuove traiettorie. Oggi riprendiamo quei temi, ma con una nuova luce: quella dell’intelligenza artificiale».

Una realtà entrata nel dibattito pubblico e nell’immaginario collettivo, ma spesso discussa solo sulla carta, senza una concreta finalizzazione. «Vogliamo capire in che modo questo potente strumento possa contribuire a disegnare un nuovo modello di sviluppo, soprattutto per i territori più deboli come il nostro, che vive una delicata fase di transizione e necessita di nuovi scenari».

I progetti

Per questo, alla tavola rotonda sono stati portati esempi di come applicare le nuove tecnologie alla crescita del territorio: Antonio Serra, da Torino, ha presentato il progetto Ai4roots, per un turismo di emigrati verso le proprie radici, Licia Calvi, da Breda, in Olanda, utilizza l’intelligenza artificiale per lo storytelling e il marketing del territorio, Davide Borra, ancora da Torino, ha parlato di strategie digitali per ridare vita ai contesti archeologici, e Daniela Cavallo, veronese, del “digital twin”, una copia virtuale del paesaggio, per valorizzare il territorio e i suoi abitanti. Alla fine dell'incontro, una proposta operativa. «Vogliamo lanciare l’idea di promuovere luoghi di dibattito su scala regionale», dice Piga, «affinché questi temi diventino centrali nella definizione di un nuovo modello di sviluppo per la Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA