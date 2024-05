L’intelligenza artificiale ferma i riti 

L’intelligenza artificiale blocca le cerimone religiose, compresi i funerali. È successo ieri con tutto il clero di Lanusei e Nuoro chiamato a raccolta dal vescovo Antonello Mura a Orosei in una giornata di aggiornamento obbligatorio per preti e diaconi sull’intelligenza artificiale. Inizialmente prevista su due giorni, poi riprogrammata a uno e infine cambiata all’ultimo anche nel tema. Nessun presbitero era disponibile per celebrazioni, su ordine dello stesso Mura, a partire dalle 9.30 del mattino. Insomma, l’IA, seppur indirettamente blocca la preghiera. Nelle chiese della città messe garantite solo la mattina presto. Qualche parrocchia, come San Paolo, ha mantenuto la messa serale, dopo le 19, ma niente funerali.

La scelta

A Nuoro, era previsto il funerale di una donna morta lunedì. I familiari hanno dovuto attendere un giorno in più per la celebrazione. A bloccare tutto, il corso di aggiornamento annuale organizzato presso l’hotel Marina Beach di Orosei, rivolto ai presbiteri e diaconi delle due diocesi di Lanusei e Nuoro. Inizialmente previsto su due giorni, con la partecipazione di Paolo Benanti, proprio per un suo impegno all’Onu è stato riprogrammato un un’unica giornata. Ma con un cambio di tema: “educare persone alla relazione affettiva e alla differenza di genere” e i relatori Ernesto Diaco della Cei e Barbara Baffetti. Stop quindi anche alle messe per il trigesimo, ai credenti è stato consigliato di spostare la data per l’impossibilità di reperire un sacerdote.

Le polemiche

Inutile cercare di contattare monsignor Antonello Mura, che al telefono non risponde mentre la notizia rimbalza sui social. Qualcuno sul web evidenzia lo stato d’animo dei familiari “costretti” ad attendere la sepoltura cristiana dei propri cari, qualcuno ironizza sul corso di aggiornamento. Niente di tutto questo: con il funerale è saltato pure l’argomento dell’IA di pressante attualità per il clero. Benanti, il presidente della commissione AI per l’informazione, professore della Pontificia Università Gregoriana, unico italiano del Comitato sull’IA delle Nazioni Unite, e consigliere del Papa sui temi dell’intelligenza artificiale e dell’etica della tecnologia, non è arrivato a Orosei.

I morti possono aspettare, ma evidentemente, vista l’assenza di Benanti, anche l’IA può ancora attendere.

