L’intelligenza artificiale entra nei campi 

Dieci progetti sull’agroalimentare del futuro, digitale e sostenibile, riceveranno un voucher da 6mila euro. I piani, inoltre, avranno un particolare sostegno nelle fasi di ideazione e realizzazione dell’idea.

L’obiettivo è quello di coinvolgere universitari, dottorandi, ricercatori, giovani professionisti o nascenti gruppi di spin-off universitari capaci. È questa la direzione in cui va il nuovo bando AgriFuture 2024: sarà pubblicato oggi dallo sportello Startup di Sardegna Ricerche.

La procedura

Si parte dagli studi di settore che evidenziano numerosi punti di debolezza dell’agroalimentare: le imprese soffrono della scarsa diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione oltre che delle necessarie capacità tecniche. Da rafforzare anche la cultura imprenditoriale e le competenze delle persone che devono essere in grado di cogliere le opportunità legate all'innovazione. Un aiuto può arrivare dall’intelligenza artificiale. Ad esempio per migliorare l’uso delle risorse come acqua ed energia e input tecnici.

Il ruolo

In campo anche l’Internet of Things, l’internet delle cose: avrà, secondo Sardegna Ricerche, un ruolo cruciale nel monitoraggio continuo dei parametri chiave per la produzione. E ancora: droni e dati satellitari sono in grado di garantire la tracciabilità e la trasparenza dei prodotti lungo tutta la filiera. Per presentare il bando AgriFuture 2024 sono già in calendario due eventi: il primo il 5 novembre a Sa Manifattura di Cagliari, il secondo l’11 al Cubact, incubatore dell’Università di Sassari.

Saranno selezionate le 10 migliori idee innovative ad alto contenuto tecnologico, legate ai bisogni e ai problemi del settore agroalimentare della Sardegna. «Le proposte», spiega Sardegna Ricerche, «dovranno avere un grado di maturità tecnologica “Trl 3 - Prova di concetto sperimentale”». Il progetto prevede un un percorso di validazione di circa 6 mesi che includerà workshop, attività di formazione e un voucher di 6mila euro «a supporto delle attività di sperimentazione e test in ambiente reale». Sarà possibile presentare la propria candidatura fino alle ore 12 del 22 novembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA