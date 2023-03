L’intelligenza artificiale “crea” l’arresto di Trump Bufera sulle foto false 

WASHINGTON. Mentre il gran giurì fa slittare alla prossima settimana ogni decisione, il pornostar-gate diventa un clamoroso caso di manipolazione e disinformazione orwelliana, oltre che di aperto conflitto istituzionale. Da un lato la procura di Manhattan, che accusa i repubblicani della Camera di «interferire» nell’inchiesta chiedendo l’audizione del pm Alvis Bragg «solo dopo che Donald Trump ha creato la falsa aspettativa del suo imminente arresto». Dall’altro la diffusione sui social delle foto del tycoon in manette, false ma molto realistiche perché generate dall’intelligenza artificiale, come successo recentemente anche con quelle di Macron che assiste agli scontri fra polizia e manifestanti nelle strade di Parigi.

Nelle immagini si vede Trump che scappa braccato dalla polizia, o dietro le sbarre in tuta arancione da detenuto. È opera di Eliot Higgins, fondatore della piattaforma di giornalismo investigativo Bellingcat, che ha immaginato i momenti dell’arresto affidandosi alla versione 5 di Midjourney, un art generator di immagini da 30 dollari al mese. «Stavo solo scherzando. Pensavo che forse solo cinque persone le avrebbero ritwittate», ha spiegato Higgins dopo essere stato sanzionato da Midjourney. In due giorni dopo i suoi post su Twitter che descrivono un evento mai accaduto sono stati visualizzati 5 milioni di volte, creando un caso di studio sulla crescente sofisticazione delle immagini generate dall'intelligenza artificiale e sulla facilità con cui possono creare confusione in un mondo dell'informazione volatile.

Ma anche Trump avrebbe manipolato l’opinione pubblica: la procura di Manhattan accusa l’ex presidente di aver creato «la falsa aspettativa di un suo imminente arresto» e i deputati repubblicani di aver lanciato «un’indagine senza precedenti su un’inchiesta locale in corso», una «interferenza» e una «illegale incursione nella sovranità di New York» fatta scattare dopo la mossa di Trump (che parla di un sistema da «Gestapo»).

RIPRODUZIONE RISERVATA