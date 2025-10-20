VaiOnline
Radiolina.
21 ottobre 2025 alle 00:22

L’intelligenza artificiale all’Isola delle imprese  

Questo pomeriggio, alle 14.30 su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. Ospite della puntata di oggi sarà Filippo Candio, fondatore e amministratore delegato di Stackhouse, un’azienda specializzata in sviluppo di software e intelligenza artificiale. Si parlerà delle possibili evoluzioni dell’IA e dell’applicazione al mondo delle imprese sarde.

