L’intelligenza artificiale al servizio della longevità 

Un ambizioso progetto per promuovere salute, benessere e qualità della vita a livello globale a partire dalla Sardegna, luogo simbolo di longevità nel mondo. Tutto nasce da Nuraxi, la AI longevity company, che si avvale di un finanziamento di circa 2,6 milioni di euro ottenuto tramite il Pnrr. In campo un team internazionale, Nuraxi consolida in Sardegna un filone dedicato alle scienze della vita, con l’obiettivo di fare dell’isola un punto di riferimento strategico per l’health-tech e l’innovazione bio-ispirata.

Il cuore del progetto è Saba – Sardinian aging biomarkers analysis, uno studio che si concentra sulla creazione di modelli di salute personalizzati, basati sull’analisi dei fattori che favoriscono un invecchiamento di qualità. Nuraxi sviluppa tecnologie intelligenti per comprendere meglio i meccanismi della longevità e restituire questa conoscenza in forma di strumenti utili per tutti. È molto stretto il rapporto con istituzioni di eccellenza, come l’Università di Sassari, e con partner internazionali attivi in Regno Unito, Arabia Saudita, Turchia, Svizzera e Stati Uniti, per portare innovazione bio-ispirata dalla Sardegna al mondo.

Appuntamento domani dalle 15 alle 18 al The Net Value (Viale La Plaia 15). La comunità scientifica e istituzionale può scoprire visione, tecnologie e prospettive di questo progetto per la salute del futuro. Intervengono Zeljko Kraljevic,University College London, Ahmed Aldemerdash, Nuraxi Saudi Arabia / Saudi Commission for Health Specialties, Ali Akca, Direttore Medico, Kendine İyi Bak in Turchia , Alicja Dudek, Longevity Center (Svizzera) e Luca Foschini, Ceo Sage Bionetworks (Usa).

