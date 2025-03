L’intelligence: «Ci muoviamo nella legalità»  

Nel giorno del ventesimo anniversario della morte di Nicola Calipari, l’intelligence si difende dopo il polverone dei casi Almasri, Paragon e Caputi. «Voglio garantire e testimoniare - ha assicurato il direttore del Dis, Vittorio Rizzi - che la nostra comunità si muove all’interno del perimetro di legalità rappresentato dalla Costituzione e dalla legge 124. Lo dico a nome di Nicola Calipari e delle donne e uomini che servono ogni giorno questo paese per garantire gli interessi dell’Italia». È stato poi l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, a ricollegarsi idealmente alla figura dell’agente del Sismi ucciso da un militare americano a Baghdad il 4 marzo del 2003, mentre si apprestava a riportare in Italia Giuliana Sgrena. «Quel sacrificio ha segnato un punto di svolta nella percezione diffusa sulla professionalità e sulla qualità morale dei nostri servizi». Sul piano domestico si registra ad esempio un inedito come l’esposto del Dis contro la procura di Roma per diffusione di notizie riservate. Sullo spyware di Paragon, il sottosegretario ha tagliato corto. «Tutto quello che si poteva dire - ha sostenuto - è stato detto». Ed anche sulla vicenda Almasri ha spiegato che ci sono contatti col Tribunale dei ministri e con la Corte penale internazionale, il che «sconsiglia di mettere in pubblico informazioni», dopo quelle riferite dai ministri.

RIPRODUZIONE RISERVATA