L’integrazione? È una festa in pineta 

Un’esplosione di odori e colori ha animato la pineta di Serramanna per la prima festa dei popoli, organizzata dalla Pro Loco: una festa dedicata all’integrazione tra comunità estere e cittadini. «Volevamo riunire in una festa queste persone che attraverso il loro cibo, la loro cultura, le loro tradizioni, cercheranno di farsi conoscere ancora di più dai cittadini serramannesi», spiega Pino Pisu. C’erano anche dodici ragazzi provenienti da tutto il mondo per un campo di volontariato organizzato dall’associazione “Lunaria”. La referente è Caterina Bianchini: «Abbiamo scelto Serramanna perché ha accolto con entusiasmo il nostro progetto». Diego Rivera, spagnolo, ha 19 anni: «Abbiamo interagito subito con tutti. Qui la gente è molto amichevole, ospitale, ci raccontano le loro esperienze, abitudini particolari che non conoscevamo, mi ha colpito un signore che ci ha mostrato come si incide il legno con il fuoco: potendo scegliere, tornerei a Serramanna sicuramente».

Dal Marocco

«Avevo 8 anni quando, nel 2007, con mia mamma e le mie due sorelle sono arrivata a Serramanna», racconta Dounia Toufaha, 25 anni, originaria del Marocco: «A noi, che veniamo da un piccolo paese di campagna, è sembrata una metropoli. La nostra prima casa era in una zona centrale, davanti all’asilo. La prima cosa che abbiamo visto appena arrivate ci ha stupito enormemente: c’erano delle donne del posto che portavano a modo loro un velo in testa. Erano le suore. Non ne conoscevamo l’esistenza. Nonostante il quartiere fosse abitato principalmente da anziani, siamo stati integrati benissimo: abbiamo trovato persone molto aperte mentalmente, curiose della nostra storia. Già dalla prima notte, dopo cena, trascorrevamo le serate nella piazzetta davanti a casa con tutti i vicini, a raccontarci le nostre abitudini. Nonostante fossi una bambina ricordo con piacere quelle sere. Anche a scuola, dove per poter imparare la lingua abbiamo dovuto rifare i primi due anni, siamo state accolte con entusiasmo dai compagni più piccoli. Parlando con altri connazionali che vivono in paesi circostanti, ci hanno detto che Serramanna è un paese che integra molto le comunità estere. Qui non abbiamo percepito la “paura del diverso”. Viaggio tanto, ho vissuto anche a Cagliari, ma qui ho trovato tranquillità e serenità. Ci conosciamo tutti. Non me ne andrei mai».

Dalla Svezia

Elisabeth Anderson, 80 anni, sposata con un serramannese, non ha intenzione di tornare in Svezia, Paese dov’è nata e dove vivono i suoi figli: a Serramanna è arrivata nel 1972, all'età di 27 anni e con 2 figli; il terzo è nato qua. «Con un diploma in tasca – racconta – ho dovuto ottenere un’abilitazione che mi permettesse di insegnare inglese: l’ho fatto fino al 2008 nelle scuole dell’infanzia di ogni ordine e grado. In classe portavo con me un burattino, Simon, che facevo interagire con i bambini parlando solo la lingua inglese. Ho anche vinto un premio europeo per un progetto decennale sull’insegnamento della lingua inglese, l’unico in Italia per la scuola materna. Grazie al mio lavoro ho conosciuto tante famiglie che mi hanno accolto fin da subito con grande affetto.La prima difficoltà è stata quella della lingua, anche perché mia suocera parlava solo in sardo: mi sono trovata obbligata a imparare. Capisco il campidanese ma non riesco a parlarlo. L’italiano l’avevo già imparato in Svezia: lo parlavo con mio marito e lo usavo nelle lettere che scrivevo a mia suocera, che era analfabeta e se le faceva leggere dalla figlia e mi rispondeva tramite lei. Non me ne andrei mai da Serramanna. Vado avanti e indietro dalla Svezia ma voglio stare qua, nella casa costruita da mio marito».

