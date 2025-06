L’integrazione comincia da Simba 

Promuovere l'inclusione sociale e lavorativa degli immigrati. Questo l'obiettivo del progetto Simba presentato nella sede della Cisl Ogliastra a Tortolì. Trasformare la teoria dell'integrazione in azioni concrete, che coinvolgano il mondo del lavoro, l’istruzione e le pratiche di accoglienza. La presidente di Anolf Sardegna, Genet Woldu Keflay e il segretario generale della Cisl territoriale Michele Muggianu hanno annunciato l’apertura dello sportello Anolf per gli immigrati. Operativo ogni lunedì dalle 15.30 alle 18.30. «Il progetto Simba, si propone di costruire percorsi capaci di creare un vero impatto sul territorio, spingendo oltre la retorica e puntando su fatti e risultati – spiega il segretario Muggianu - L’idea non è solo quella di offrire opportunità lavorative o formative, ma di garantire una partecipazione attiva e dignitosa degli immigrati alla società». L’incontro è stato utile per mettere sul tavolo le azioni già intraprese e quelle in programma, coinvolgendo istituzioni, associazioni e operatori del settore. Lo sportello si occuperà di supporto alle famiglie in ambito scolastico, per prevenire la dispersione, e in ambito lavorativo, a partire dalla formazione professionale. Spazio anche per le pratiche di assistenza su rinnovo e rilascio di permessi di soggiorno e ricongiungimenti familiari. Sarà promosso il microcredito per gli immigrati che volessero avviare attività o avessero necessità di sostegno in casi di emergenza. Focus anche sull’emergenza abitativa e sui fondi di garanzia per le locazioni attraverso il Pnrr. (f. me.)

