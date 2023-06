L’insularità tradita: per la Bicamerale ancora nulla di fatto 

Sta finendo che, a restare isolata, è l’insularità. In Costituzione il principio c’è ma non si vede, perché ancora siamo all’enunciazione di principio. A dare gambe al tema, fondamentale soprattutto per i sardi oltre che per i siciliani, dovrebbe essere la Commissione bicamerale parlamentare. Ma nemmeno quella s’è vista, mentre la Lega sembra più sensibile ai richiami dell’autonomia differenziata, quella cioè che riguarda le Regioni a statuto ordinario.

Il centrosinistra

A sgombrare il campo da ogni sospetto di sabotaggio è l’opposizione, che pure non risparmia bordate al Governo: «La commissione Antimafia è stata formata con sei mesi di ritardo, quella del Lavoro due giorni fa: nessun ostacolo all’insularità», sospira Silvio Lai, deputato del Pd, «ma solo un Governo che ha evidenti difficoltà e continua a considerare l’attività parlamentare una cosa marginale: spara decreti tutte le settimane e di fatto impedisce a Camera e Senato di svolgere le proprie funzioni». Nel fondo per l’insularità ci sono appena due milioni per Sardegna e Sicilia, e cinque milioni per la continuità territoriale: briciole. «Vero», commenta Lai, «ma quelle sono due poste di bilancio volute dall’opposizione che era opportuno aprire, poi si finanzieranno. L’ex Giunta Pigliaru aveva calcolato in 800 milioni di euro l’anno lo svantaggio portato alla Sardegna dall’insularità». Un mese fa, assieme a Lai, anche il deputato Pd, Marco Meloni, aveva suonato la sveglia al Governo: «Il problema è che la maggioranza non trova l’accordo sulle presidenze e per questo non nasce la Bicamerale sull’insularità. Peraltro», aggiunge Meloni, «la commissione non è luogo di discussione: deve elaborare i principi sugli aiuti di Stato, sul dimensionamento scolastico che in Sardegna dev’essere diverso che nel resto d’Italia e sulla continuità territoriale. Ma la destra non ne parla, nemmeno qui: mi stupisce».

I promotori

Michele Cossa, presidente della Commissione speciale per l’insularità del Consiglio regionale, sa bene quando sia importante la Bicamerale che non c’è: «Sia chiaro che non si può parlare di autonomia differenziata se prima non si attua il principio di insularità in Costituzione. Spesso», aggiunge Cossa, «questo principio è la premessa per le richieste di misure assistenziali, invece è un’assunzione di responsabilità che non chiede privilegi, bensì parità di condizioni tra isole e regioni della penisola. Intanto, grazie al nostro appello al ministro Calderoli, il principio di insularità diventerà fondamentale nel calcolo dei livelli essenziali delle prestazioni». In prima linea in questa battaglia è anche Maria Antonietta Mongiu, presidente del Comitato scientifico per l’insularità: «La Bicamerale serve per stabilire tempi e risorse, in modo che si attui l’articolo 3 della Costituzione, secondo il quale non possono esistere parzialità. Su questo tema non esistono maggioranze e opposizioni: si deve collaborare», conclude Mongiu, «e smettiamo di avere paura dell’autonomia differenziata: rileva come si fanno le cose».

Il centrodestra

Dalla maggioranza nazionale e regionale di centrodestra, le voci non sono allarmate. Salvatore Sasso Deidda, di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Trasporti della Camera, dice che «l’intergruppo di parlamentari sardi ufficialmente non sta funzionando, ma di fatto sì: quel che va a vantaggio della Sardegna, lo votiamo tutti. Nel giro di qualche settimana, tutte le Commissioni saranno formate e stiamo portando avanti l’insularità anche in commissione Trasporti». Dario Giagoni, deputato della Lega, esclude «che il Governo boicotti la commissione Insularità: il ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli, ha grande attenzione per il tema. Addirittura, il nostro capogruppo Riccardo Molinari mi ha proposto di far parte della commissione. E la maggioranza», conclude Giagoni, «lavora per la Sardegna: io stesso ho presentato una proposta di legge sul passaggio della titolarità del demanio marittimo alla Regione, come in Sicilia. Frutterà risorse che spenderemo per la lotta all’erosione». Insomma, la maggioranza dice di essere “sul pezzo”. Proprio come l’opposizione.

