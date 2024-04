L’insularità handicap anche per combattere le fiamme 

In Sardegna, alle carenze negli organici si aggiunge il fattore insulare. «Per rinforzi dal continente ci vogliono almeno 24/36 ore per avere forze aggiuntive. Non solo dobbiamo fare i conti con numeri risicati, con distanze grandi e una rete viaria che ha dei limiti», sottolinea il sindacato dei Vigili del fuoco Conapo, «una concomitanza di più interventi non consente una copertura con delle tempistiche adeguate. C’è bisogno di una presa di posizione da parte della politica a tutti i livelli, affinché alla Sardegna venga riconosciuto il personale adeguato alle necessità territoriali, aggravate dall’insularità».

Intanto mercoledì scorso la Giunta regionale ha approvato una delibera per l’avvio delle procedure selettive per il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (che fa capo alla presidenza della Giunta).Sette Servizi territoriali e tre Servizi centrali, con un solo dirigente di ruolo cui sono attribuite le funzioni di direttore di due Servizi; cinque Servizi diretti da ufficiali del Corpo, mentre la direzione dei restanti tre Servizi è affidata al funzionario più anziano: c’è da rimettere a posto l’organigramma, ma in attesa del completamento delle procedure vengono prorogati straordinariamente gli attuali incarichi di direttore dei servizi Antincendi e logistica, Affari generali e personale, Ispettorato forestale di Iglesias, Ispettorato forestale di Lanusei, Ispettorato forestale di Nuoro,

La presidente Alessandra Todde sottolinea che è necessario assicurare «la continuità organizzativa e il regolare svolgimento dell’azione amministrativa e operativa, evitando per quanto possibile ritardi e disservizi che potrebbero ripercuotersi sulla tutela dei cittadini e dei beni».

