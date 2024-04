L’insularità è un valore Patto tra Sardegna, Corsica e Baleari 

L’insularità alla fine è un valore, se si marcia uniti per contare di più. Per avere un peso diverso nelle relazioni internazionali che, allo stato attuale, vedono la Sardegna, la Corsica e le Baleari alla periferia dell’Europa.

La proposta

L’idea è quella di creare una macroregione del Mediterraneo occidentale: c’è una proposta di legge, la prima della legislatura, presentata dal gruppo consiliare di Orizzonte Comune, di cui fa parte l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu, che ha per obiettivo mettere insieme le tre isole così da recitare un ruolo istituzionale di centralità da sempre esclusivamente geografico. Con questo tentativo si punta a ridurre lo squilibrio creato dall'insularità. Non solo: la macroregione infatti coinvolgerà anche tre Stati nordafricani che si affacciano sulla stessa zona, Tunisia, Algeria e Marocco.

L’idea, sviluppata negli anni da Cuccureddu e nel frattempo diventata proposta, fissa degli step abbastanza stringenti: entro 24 mesi la proposta dovrà essere pubblicata sul Buras (la Gazzetta Ufficiale della Regione) e poi, attraverso i singoli Stati membri coinvolti, arrivare al Consiglio europeo per l'approvazione definitiva. Pertanto, nell’immediato, si deve procedere all’istituzione di un tavolo di progettazione tra Regione, Isprom (l’Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo), i due Atenei di Cagliari e Sassari, per l'elaborazione della proposta di strategia macroregionale, in collaborazione con le Università della Corsica e delle Baleari. Secondo i promotori, sono quattro le direttrici dell’unione tra isole: trasporti, fiscalità di vantaggio, cooperazione e identità culturale.

I contenuti

«La strategia della macroregione è stata istituita nel 2009 dall'Unione europea, proprio per cercare di dare risposte alle specificità delle varie aree d'Europa», dice l’assessore Cuccureddu, da sempre attento ai rapporti con le isole vicine. «Al momento ne sono state create quattro: quelle Baltica, Danubiana, Adriatico-Ionica e Alpina. Vogliamo dare avvio al percorso che porterà al riconoscimento della quinta. Anche perché è evidente e quasi inspiegabile l’assenza di tre Regioni Isole/Arcipelaghi: la Sardegna, la Corsica e le Baleari. Appartengono a tre Stati diversi, cioè Italia, Francia e Spagna, ma hanno in comune caratteristiche, intese come problemi e potenzialità, che derivano dalla loro natura insulare».

I temi

Il focus più sentito, anche su questo versante, riguarda i collegamenti: «Quelli con il Continente europeo, ma anche con l’Africa, sono oggi pressoché inesistenti». C’è parecchia strada da fare anche su altre direzioni: «La tutela dell’identità culturale e linguistica», è scritto nel testo della proposta di legge, presentata ieri, assieme a Cuccureddu, dai consiglieri regionali Salvatore Cau, Sandro Porcu e Lorenzo Cozzolino, che ha aderito nei giorni scorsi a Orizzonte Comune, «ma anche le politiche di fiscalità di vantaggio a compensazione del costo derivante dall’insularità, assieme alla cooperazione e alla tutela dell’ambiente, in particolare marittimo, e alla pace, sono alcuni dei temi che possono trovare attenzione e sostegno da parte delle istituzioni europee».

Il finanziamento

La proposta, aperta pure al contributo di altri gruppi, prevede l’istituzione di due assegni di ricerca per gli Atenei sardi: in tutto circa 250mila euro. In occasione dell’ufficializzazione dell’iniziativa erano presenti il docente universitario Giovanni Lobrano, Giovanni Di Stasi, ex presidente della Regione Molise, fautore della macroregione Adriatico-Ionica, Francesco Sanna e Tore Cherchi, presidente e vicepresidente dell’Isprom,

