L’insostenibile assalto del turismo cafone 

Fuoristrada sulle dune in Costa Verde (29 agosto, Torre dei Corsari) e in spiaggia a Piscina Rei (15 luglio) e a Cala Sa Figu (28 agosto, Muravera), veicoli di ogni tipo parcheggiati in mezzo ai sentierini del litorale di Castiadas, camperisti in sosta perpetua nei parcheggi delle spiagge lungo la 195, auto infrascate fra i ginepri, i lentischi, i mirti. Un televisore buttato in un sito di interesse comunitario (Foxi Durci, territorio di Pula), sacchetti di rifiuti in spiaggia, fra i cespugli, nelle cunette, accumulati attorno ai cestini porta-carta (ovunque).

Sabbia e conchiglie rubate, ovviamente, e ritrovate (in parte) dagli operatori dell’aeroporto nelle valigie dei vacanzieri in partenza per casa: due settimane fa, a Villasimius, guardie ambientali e volontari di Sardegna rubata e depredata ne hanno riportato 13 quintali nei luoghi di provenienza (Porto Giunco, Cava Usai, Cala Caterina, Campulongu, Fortezza Vecchia). Nella sabbia che resta, troppo spesso, i mozziconi spenti dopo un’allegra fumata in spiaggia, alla faccia alle ordinanze che lo vietano (Nora, per esempio).

E ancora, ombrelloni piantati a martellate fra le rocce di Serr’e Morus (Porto Giunco, Villasimius, 28 agosto), oppure consolidati accumulando pietroni che poi rendono difficile la pulizia meccanizzata del litorale: capita spesso a Cala Pira (Castiadas), dove l’altra specialità della casa è l’ombrellone lasciato dalla sera prima per essere in prima fila la mattina dopo, a scapito del prossimo. Fotogrammi di un’estate cafona, scattati negli ultimi due mesi nelle spiagge del Sud Sardegna. Non la peggiore degli ultimi anni, ma nemmeno la migliore.

Sarrabus

«Le criticità non sono mancate: abbiamo sanzionato diversi proprietari di fuoristrada per sosta selvaggia a Cala Sinzias, e bagnanti che spostavano pietre per rafforzare gli ombrelloni a Cala Pira», sospira Eugenio Murgioni, sindaco di Castiadas: «Alla base c’è un problema di mancanza di sensibilità ambientale: eppure in Sardegna si viene proprio perché offre un rapporto più intenso con la natura».

Già, la natura. «L’unica nota positiva, per quanto mi riguarda, è la schiusa delle uova di tartaruga Caretta Caretta a Costa Rei», s’intenerisce il sindaco di Muravera Salvatore Piu: «Quanto agli esseri umani, a 73 anni, nel mio tredicesimo anno da sindaco, devo fare ammenda. Mi sono sbagliato a insistere sulla linea dialogante: è fallimentare. Bisogna reprimere, invece, e severamente. L’altro giorno avevamo diverse auto parcheggiate nelle aree di rispetto dell’oasi naturalistica di Tziu Franciscu, e camper in sosta per diversi giorni dove non si può». Contromisure? «Sanzioni, sanzioni, sanzioni».

Come quelle elevate a chi porta i cani a spasso nei litorali affollati: «Un fenomeno su cui l’intolleranza da parte degli altri bagnanti è massima», avverte Maura Murgioni, comandante della polizia locale dell’Unione dei Comuni del Sarrabus. Le chiamate, quest’anno, sono fioccate. Le multe, di conseguenza, pure. Importi? «Fra i 100 e i 150 euro. E sì che nel nostro territorio le spiagge specificamente fruibili insieme ai cani non mancano: due a Villaputzu, due a Costa Rei, due a Muravera».

Nella vicina Villasimius di sanzioni ne sono state irrogate 3.500 dall’inizio dell’anno. «Nei comuni costieri abbiamo a che fare con un’utenza particolare», spiega il comandante della Polizia municipale, Pier Luigi Casu, a capo di un esercito (si fa per dire) di otto agenti: «Sono persone in vacanza, quindi sbadate, svagate: hanno difficoltà a rispettare i divieti. Parcheggiano in curva, in cunetta, sul marciapiede. Vogliono prendersela comoda: nelle spiagge con villette nell’immediato entroterra lasciano l’ombrellone dalla sera prima. Vogliono divertirsi: ci sono locali che sparano musica a palla anche alle 3 del mattino. E spesso non hanno voglia di portarsi fino a casa l’immondizia: li abbandonano dove capita, magari accumulandoli nei cestini porta-carta». Il comandante, personalmente, li detesta, i cestini: «Incoraggiano l’abbandono, per me andrebbero eliminati. Sogno un futuro senza. Hai portato da casa il cibo da consumare in spiaggia? A casa, a fine giornata, ti porti i rifiuti. E li smaltisci come si deve. Per fortuna la videosorveglianza aiuta: molti responsabili degli abbandoni vengono identificati e multati».

Lungo la 195

Nel litorale capoterrese, a dare lavoro alla polizia municipale comandata da Roberta Mascia sono soprattutto i camperisti: «Occupano i parcheggi dormendo a bordo dei mezzi, anche se è vietato. Li invitiamo a spostarsi: una famiglia che aveva abbandonato pannolini usati e indumenti, colta sul fatto, ha raccattato tutto ed è andata via». Altri resistono: «La settimana di Ferragosto abbiamo multato per tre giorni di fila a una famiglia cagliaritana che occupava un parcheggio col suo camper». Ogni verbale, 42 euro. Non sono propriamente turisti i conducenti di mezzi pesanti che portano pannelli fotovoltaici dall’Ucraina a Macchiareddu: tuttavia, racconta Mascia, «spesso occupano per ore le piazzole lungo la strada costiera fra il Maramura e Maddalena spiaggia. Mangiano, riposano, l’altro giorno uno faceva il bagno. Veicoli così ingombranti a bordo strada sono un pericolo: il Comune di Capoterra ha posto il divieto di sosta ai soli mezzi pesanti in quel tratto».

A Pula il principale problema estivo sono i sacchetti di rifiuti: «Una piaga», sbuffa il sindaco Walter Cabasino. «Ne troviamo dovunque. Abbiamo una squadra di operai comunali costantemente impegnata a raccoglierli. È una montagna di rifiuti indifferenziati che dobbiamo smaltire al Casic, con ripercussioni sulla tariffa che paghiamo». Costi a parte, non si può non raccoglierli: «Sarebbero un pessimo colpo d’occhio», rimarca il sindaco. E non solo: «Se non li ritiri subito – osserva il comandante della Municipale, Enrico Madeddu, che ha ai suoi ordini quattro agenti a tempo indeterminato, sette a tempo determinato e un’istruttrice – scatta il fenomeno emulazione. Dove c’è un sacchetto ne saranno abbandonati altri. Così come dove c’è un auto in sosta selvaggia ne saranno parcheggiate altre».

Costa Verde

Simone Murtas, ad Arbus, è l’assessore cui tocca la delega all’Ambiente: quindi rifiuti (come quelli accumulati nei giorni scorsi all’ingresso di Torre dei Corsari) e parcheggi selvaggi lungo i 47 chilometri di litorali della Costa Verde, ma soprattutti i safari sulle dune di sabbia dorata. Una specialità non stagionale: moto, quad e fuoristrada imperversano anche d’inverno. «Il Comune può fare poco oltre a sensibilizzare», si rassegna Murtas. E le sanzioni? «Ne facciamo, certo. Abbiamo una convenzione con una ditta, la Euten, che si occupa di far arrivare le nostre multe ai proprietari dei veicoli immatricolati all’estero. Tuttavia, confrontandomi coi colleghi di altri centri costieri, sono arrivato a una conclusione: per chi può permettersi un fuoristrada da 250 mila euro, una “multicina” da poche centinaia è irrilevante. Ci vorrebbe una legge regionale che, in caso di violazione delle norme ambientali, consentisse il sequestro del veicolo. Quella sì sarebbe una misura efficace».

