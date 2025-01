L’insediamento si avvicina, Trump prepara le purghe 

Washington. Donald Trump continua a scandire con una clessidra su Truth il countdown al suo insediamento (-7) lunedì prossimo in una Washington già blindata, mentre prepara le prime purghe della sua «nuova età dell’oro» e Joe Biden dice addio all’America con due interventi pubblici, senza escludere alcune grazie preventive ai nemici del tycoon. Il team di The Donald sta facendo piazza pulita dei funzionari civili di carriera del consiglio per la sicurezza nazionale non allineati politicamente al tycoon: molti hanno già fatto le valigie dopo essere stati interrogati su chi hanno votato nel 2024, chi hanno sostenuto con le donazioni e se abbiano postato sui social commenti compromettenti.

Il futuro consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz ha detto a Breitbart News che tutti i funzionari non leali «si dimetteranno alle 12:01 del 20 gennaio» e che il Nsc deve essere composto da personale «al 100% allineato con l’agenda del presidente». Premiare la lealtà sulla competenza sarà un rischio: perdere gli esperti del settore priverà la nuova amministrazione di un bagaglio di conoscenze ed esperienza proprio mentre dovrà affrontare sfide delicate, dall’Ucraina al Medio Oriente e alla Cina.

Il tycoon intanto spinge per la rapida approvazione delle nomine dei suoi ministri, le cui udienze di conferma iniziano martedì al Senato. I dem promettono battaglia, ma non hanno i numeri per affondarle. Gli occhi sono puntati sulla nomina più controversa: quella di Pete Hegseth, veterano super tatuato ed ex anchor di Fox, travolto da accuse di aggressione sessuale, abuso d'alcol, omofobia, misoginia.

