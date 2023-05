Lino Fois, quelle “Collezioni” di anime 

Giovanna raccoglie ditali usati per corredi mai giunti a nozze. Lia cattura riflessi di fugaci sguardi incuriositi. Jonny, il fachiro triste di Tivoli, cataloga chiodi storti di tutte le età. Basterebbero i titoli a raccontare le “Collezioni”che Lino Fois ordina e disordina in una mostra presentata da Maria Elvira Ciusa e allestita sino al 2 giugno al Temporary Storing in via XXIX Novembre 5 a Cagliari.

Dentro ogni scatola

Sulle pareti della sede della Fondazione Bartoli Felter, una profusione di vecchie foto, quelle in bianco e nero coi margini dentellati, chiuse dentro cornici dai colori soavi. Posate su banchetti dipinti di grigio, le schiere delle mirabilia messe insieme da un artista che parla di ogni sua opera come fosse una vera e propria storia. Inventata, certo, ma credibile. A custodire odi e amori, incontri e addii, memorie e oblii, scatole decorate non di rado munite di serrature, lattine scoperchiate, astucci di altri tempi. Dentro, o sparsi sulle tavolette di legno, i piccoli oggetti integri o modificati. Matite montate su molle, biglie levigate dal mare, forbici, bigliettini, trottole, matassine. Un accumulo che trova una sua armonia nella visione, contagiosa, di un artista che sembra giocare ma fa sul serio.

Malinconica poesia

Lino Fois stabilisce un rapporto tra le cose, le lega, le separa, le mescola. Sconosciute sono le ragioni che spingono il cigno Gregorio a selezionare pietrisco dal fondo del lago e Giulia a mettere nelle bottigliette il sale di oceani appena scomparsi. Azioni apparentemente inutili, per non dire impossibili. E perciò poetiche. Attraversate da una vena malinconica, nonostante la presenza di un carillon che tinge di rosa le giornate scure, le opere sono spesso coperte da minuscole lettere, ovviamente illeggibili, che sono elemento grafico e allo stesso tempo emblema della difficoltà del capirsi.