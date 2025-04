Links Invitational, si gioca in spiaggia a La Cinta 

Gianfranco Zola non mancherà e per lui sarà la quarta presenza su quattro edizioni, anche se quest’anno non si giocherà nella “sua” Puntaldia. Ma è un modo per confermare il valore (se non altro promozionale” del Golf Links Invitational, che si svolgerà il 26 e 27 aprile prossimi tra il green del Botanic Golf Sacuba (Olbia/Loiri) e la spiaggia più celebre di San Teodoro, La Cinta.

L’originale appuntamento è stato presentato ieri dal suo ideatore, il maestro internazionale Roberto Pompei, nella sala dell’assessorato regionale al Turismo, che ha voluto accordare il patrocinio gratuito a un’iniziativa che promuove assieme il gioco del golf e il territorio di San Teodoro e dell’Isola. Saranno una sessantina i giocatori impegnati (ma si può ancora aderire) in tre momenti: le mattine di sabato (9 buche) e domenica (9 o 12) sulla spiaggia (che sarà interdetta ai bagnanti, ma non al pubblico); il pomeriggio di sabato 9 buche sul green. La formula scelta è una mista Medal-Stableford.

Naturalmente, la formula del torneo si presta a rimettere sul tavolo il tema della creazione di nuovi campi di golf, cara tanto all’assessore («Dovunque andiamo ce lo chiedono»), quanto al delegato sardo della Fig.

