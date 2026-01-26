Linguistico, una palla avvelenata 

Siniscola e Dorgali vogliono il liceo linguistico? Roma non può farci nulla. Deve decidere la Regione. Il preside del “Michelangelo Pira”, Sebastiano Lai, ha reso nota la risposta ufficiale ricevuta dal ministero dell’Istruzione in merito alla questione dell’accreditamento dell’indirizzo linguistico per l’anno scolastico 2026/2027, dettata – ha sempre sostenuto il dirigente scolastico – dalla necessità di garantire agli studenti della Baronia un’offerta formativa coerente con le esigenze educative, culturali e professionali del presente e del futuro.

Parla il dirigente

«La risposta ministeriale – osserva Lai – chiarisce in modo inequivocabile che la responsabilità e la competenza per l’accreditamento dell’indirizzo linguistico presso il liceo scientifico “Michelangelo Pira” di Siniscola e il liceo di Dorgali sono di natura esclusivamente politica e ricadono interamente nella sfera decisionale della Regione. Il ministero dell’Istruzione ha infatti precisato che, in base alla normativa vigente, la definizione dell’offerta formativa territoriale e l’autorizzazione dei nuovi indirizzi di studio spettano alle Regioni, le quali esercitano un ruolo determinante e autonomo in tale ambito». In sostanza il governo ha rimandato la palla (avvelenata) all’amministrazione regionale che proprio oggi dovrebbe pronunciarsi sui piani formativi. «Questa comunicazione – sostiene Lai – rafforza ulteriormente la convinzione che sia oggi la Regione Sardegna ad avere piena facoltà di consentire agli studenti della Baronia di accedere allo studio delle lingue, garantendo pari opportunità formative rispetto ad altri territori. Il comunicato di Sebastiano Lai arriva nel giorno stesso (oggi, ndr) in cui proprio la Regione dovrebbe decidere sull’accreditamento dell’indirizzo linguistico, «un passaggio cruciale – ribadisce il dirigente – che inciderà in modo significativo sul futuro educativo dei giovani del territorio».

L’ora della scelta

Adesso non resta che attendere. La Provincia ha deliberato all’unanimità il suo ok al Linguistico per Siniscola e Dorgali e «il liceo scientifico “Michelangelo Pira” – conclude Lai – ribadisce il proprio impegno a favore di una scuola pubblica di qualità, aperta all’Europa e al mondo, e auspica che le istituzioni competenti assumano una decisione che tenga conto del diritto allo studio e delle prospettive future degli studenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA