28 gennaio 2026 alle 00:25

Linguistico, Siniscola e Dorgali col fiato sospeso 

Le amministrazioni comunali di Siniscola e Dorgali, attendono con il fiato sospeso le decisioni di Regione e Provveditorato della Sardegna sul placet al liceo linguistico, fortemente voluto da entrambe e dal dirigente scolastico del “Michelangelo Pira”, Sebastiano Lai. Ieri da Cagliari erano attese novità che però non sono arrivate. Tutto è rimandato ai prossimi giorni quando si incontreranno l’assessora regionale all’Istruzione Ilaria Portas e Francesco Feliziani, dirigente dell’Ufficio sclastico della Sardegna.

Visti i chiari di luna ogni previsione sarebbe al momento fuori luogo. Il dimensionamento prevede che nove scuole vadano accorpate. Bisognerà capire chi sopravviverà a quello che si annuncia come un bagno di sangue. Nonostante tutto, Sebastiano Lai vuole essere ottimista. «In ogni caso – dice – io mi batterò fino all’ultimo perché l’offerta formativa dei ragazzi venga assicurata».

Decisa a portare avanti la battaglia fino in fondo anche l’assessora alla Cultura del Comune di Siniscola, Angela Bulla. «In un territorio ad alta vocazione turistica e per giunta candidato a ospitare l’Einstein Telescope – dice Bulla – l’apprendimento delle lingue straniere e in particolare dell’inglese deve essere garantito. Ecco perché vogliamo fortemente questa offerta formativa per i nostri ragazzi».

