Siniscola.
21 gennaio 2026 alle 00:33

Linguistico negato, nuova levata di scudi 

Qualcosa in questa storia non quadra. La Regione contesta i criteri per il dimensionamento scolastico imposti dal Governo. Gli stessi parametri applicati per negare l’attivazione di un indirizzo linguistico richiesto da scuola, Comuni e Provincia. I consiglieri di minoranza in Provincia Pierluigi Saiu, Giampaolo Corda e Giorgio Fresu sposano la lettera appello ai ministri del dirigente Sebastiano Lai e rilanciano la battaglia pro linguistico al Michelangelo Pira di Siniscola. «Inutile intasare il dibattito pubblico con dichiarazioni propagandistiche sull’Einstein Telescope e poi negare l’attivazione di un indirizzo che in ragione di quella prospettiva, appare fondamentale».

Nessuna resa

«Ci sono margini di manovra – dicono i tre consiglieri – Non abbiamo nessuna intenzione di arrenderci. Il piano dí dimensionamento scolastico non è stato ancora approvato in via definitiva e questo ha spalancato la porta al commissario. Il suo incarico riguarda però, trattandosi di un obiettivo Pnrr, soltanto il dimensionamento, cioè la riorganizzazione amministrativa delle autonomie, l’offerta formativa, che rimane in capo alla Regione». Da qui le speranze di avere ancora qualche possibilità.

«La Giunta regionale – spiegano i consiglieri – dopo l’approvazione preliminare del 12 dicembre scorso, non ha ancora provveduto all’approvazione definitiva. Questo significa che residua ancora uno spazio affinché le richieste del territorio e della Provincia di Nuoro vengano accolte proprio dalla Regione, che sul punto conserva la propria competenza. È una battaglia politica che dobbiamo portare avanti insieme. Non dobbiamo lasciare da sola la scuola e non possiamo ignorare la richiesta che arriva dai territori».

In Provincia

La Provincia nel frattempo non sta a guardare. «Alla luce delle motivazioni che ancora attendiamo da parte dell’assessore all’Istruzione Ilaria Portas – spiega Lisetta Bidoni, delegata all’Istruzione – ci sarà una presa di posizione ufficiale. Qualsiasi percorso va costruito nel tempo. Non ci pieghiamo a una decisione basata sui numeri».

Saiu, Corda e Fresu ribadiscono la richiesta di un Consiglio provinciale ad hoc sulla questione.

