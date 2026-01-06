Linguistico negato, battaglia condivisa

Legittime aspirazioni negate, senza neppure l’imbarazzo di una risposta. Siniscola e Dorgali chiedevano l’istituzione di un indirizzo linguistico per il Liceo scientifico di Siniscola e la sede staccata di Dorgali. L’istituto porta il nome di Michelangelo Pira, il visionario antropologo bittese che a fine anni Novanta parlava di rivoluzione digitale, bitcoin e smart working, la democrazia didattica del Villaggio Elettronico. Erano già da allora noti gli strumenti per combattere lo spopolamento, l’abbandono scolastico, il gap di competenze. Il silenzio non è contemplato tra questi. Eppure così è stato. La Giunta guidata da Alessandra Todde, nella programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026/2027, non ha preso in considerazione la proposta.

Nascondino

La richiesta era basata su argomentazioni solide: il bacino di potenziali studenti, esteso a San Teodoro e Budoni a nord e alla Baronia a sud e la necessità di avere ragazzi con competenze linguistiche in centri che vivono di turismo. Il progetto era stato accolto e sostenuto anche dalla Provincia ma concordia e unità d’intenti non sono stati premesse di un buon risultato. «Abbiamo protestato e continueremo a insistere anche in prospettiva futura – spiega la sindaca di Dorgali Angela Testone - Il diniego formalmente non è arrivato, pensiamo debba essere comunque argomentato. Teniamo particolarmente a questo progetto che potrebbe consolidare l’offerta turistica del paese». A Siniscola il rammarico è tangibile: «Si gioca a nascondino con i bisogni formativi dei ragazzi. Se è vero che Nuoro non è distante la richiesta nasce da una domanda prioritaria da parte dei cittadini della costa. Le speranze non sono comunque perdute. Rinnoveremo le nostre istanze», osserva Angela Bulla, assessora nella Giunta guidata da Gian Luigi Farris.

In Provincia

La guerra non è perduta, pare di capire, e gli alleati si fanno sentire. A portare sostegno la richiesta dei consiglieri provinciali di centrodestra Pierluigi Saiu, Giampaolo Corda e Giorgio Fresu. «La decisione della Giunta e dell’assessore Ilaria Portas – spiegano – ci vede evidentemente contrari e chiediamo che il consiglio provinciale faccia sentire la sua voce. Insieme alla procedura di convocazione d’urgenza del Consiglio, depositeremo una mozione che, siamo sicuri, il Consiglio voterà all’unanimità, per impegnare il presidente della Provincia affinché attivi immediatamente un confronto con l’assessorato regionale competente e si arrivi a un ripensamento da parte del governo regionale sull’attivazione dell’indirizzo linguistico presso l’istituto Pira». Nell’interesse delle comunità, della vocazione turistica, delle opportunità che potranno nascere con l’Einstein Telescope.

«Non vogliamo arrenderci e non vogliamo, soprattutto, che lo faccia la provincia di Nuoro – concludono Saiu, Corda e Fresu – Non siamo disposti ad accettarlo, soprattutto non siamo disposti ad accettarlo in silenzio. Non siamo disposti ad accettare di vedere ancora una volta, soffocate le proprie ambizioni e che gli studenti vengano privati di un’opportunità formativa che è stata unanimemente condivisa e sostenuta».

