Lingue e attività pratiche per chi lavorerà nel turismo 

Ospitalità, ristorazione, pianificazione di eventi. La credenza comune, spesso, è che da queste parti siano parole chiave efficaci nel solo periodo estivo. Ma in un’Isola che punta sulla destagionalizzazione, come affermato di recente anche dall’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, potranno presto diventare un argomento valido tutto l’anno. Ecco perché determinati istituti professionali, come quelli alberghieri e turistici, possono essere considerati a pieno titolo come buone scelte per trovare lavoro in Sardegna. Un’ipotesi confermata anche dagli ultimi report di Infocamere, che indicano per esempio i camerieri tra le figure professionali più ricercate dalle imprese. E anche il liceo linguistico, perfetto per chi sogna una carriera internazionale, si inserisce tra gli indirizzi che consentono di acquisire le competenze per rispondere alle esigenze di mercato legate al turismo.

Il percorso

Dopo un percorso iniziale in comune, gli allievi dell’alberghiero si specializzano in varie discipline tecnico-pratiche: laboratori di cucina, sala e bar, enogastronomia, scienze dell’alimentazione, gestione dell’impresa turistica. Fondamentale è l’approccio pratico. Dopo la formazione teorica, gli studenti prendono parte a manifestazioni e convegni, provvedendo a rinfreschi e pranzi, occupandosi sia della preparazione del cibo che di servizio e accoglienza. Al termine dei cinque anni, i ragazzi si diplomano come professionisti del settore, potendo spendere immediatamente le proprie competenze in ristoranti, hotel, bar e servizi di catering. Da non escludere il proseguimento degli studi, in corsi di laurea come Scienze degli Alimenti e Scienze del Turismo, con quest’ultimo ancora più adatto per chi dovesse scegliere un istituto turistico. L'apprendimento di tre lingue straniere e di materie come geografia, diritto, discipline aziendali e legislazione applicati al turismo, permette agli studenti di acquisire una formazione che può essere poi rifinita all’interno di varie facoltà universitarie, da Beni Culturali a Economia del Turismo, Lingue, Scienze della Comunicazione. Ma già al termine delle superiori si ottiene la qualifica di perito specializzato, che apre le porte a diversi percorsi lavorativi: operatore per i beni culturali, guida, promoter, receptionist, hostess, agente di viaggio, organizzatore di eventi, direttore d’albergo.

Conoscere le lingue

Discorso a parte, ma non troppo, per il linguistico. Lo studio delle tre lingue straniere, di solito inglese, francese e tedesco o spagnolo (ma alcune scuole guardano alle lingue orientali) avviene in modo approfondito, con ore di conversazione con insegnanti madrelingua e focus sulla letteratura e cultura estera. Insieme, una formazione umanistica di stampo liceale, con l’insegnamento di letteratura, storia, filosofia. Un percorso che indirizza agli studi universitari per specializzarsi nel campo dell’insegnamento, la mediazione culturale, il commercio internazionale. Ma la conoscenza delle lingue è ritenuta fondamentale per tutti i settori legati al turismo e all’organizzazione di eventi.

Il territorio

«In Sardegna tra gli istituti professionali abbiamo diversi indirizzi settoriali, che rispondono alle esigenze del territorio», spiega Pino Aquila, portavoce del Coordinamento dei presidenti dei consigli di istituto della Sardegna. «Scuole da cui escono ottimi studenti, che una volta terminati questi percorsi hanno sempre trovato lavoro, sull’Isola o fuori: questi indirizzi hanno la peculiarità di fornire competenze spendibili nell’immediato».

