Lingue di fuoco sotto le case 

Ore da incubo per gli abitanti di Seulo, circondati dalle fiamme, complice un vento insidioso. Un brutto incendio è divampato intorno alle 14 nella parte alta della periferia del paese, in direzione di Sadali.

Le fiamme sono avanzate impietose e hanno ucciso alcuni capi di bestiame arrivando a lambire delle case popolari. Una pioggia di richieste di aiuto ha tempestato la centrale operativa dei vigili del fuoco. Sul posto sono tempestivamente intervenute quattro squadre dei volontari della Protezione civile di Sadali con l'impiego di un'autobotte, il Super Puma, quindi i vigili del fuoco dei distaccamenti di Mandas e Sorgono insieme alle squadre antincendio di Forestas.

L'incendio, quasi certamente di natura dolosa, è scoppiato in una area contigua a quella in cui anche lo scorso anno era divampato il fuoco. Quest'anno a complicare le operazioni di spegnimento ci ha pensato il vento che cambiava continuamente direzione soffiando, come un mantice, sulle fiamme. Ironia della sorte: tutto questo è avvenuto in una giornata che la comunità dedicata da trent'anni alla tradizionale escursione di Andalas, nata trent'anni fa dell'escursione di un gruppo di amici per ripulire il Flumendosa dagli pneumatici, nel segno del rispetto dell'ambiente.

Ieri ad Andalas era anche attesa l'assessore all'Ambiente, Rosanna Laconi. La situazione è tornata alla normalità solo dopo ore e ore di lavoro e di bonifica.

