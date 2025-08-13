VaiOnline
Seulo.
14 agosto 2025 alle 00:45

Lingue di fuoco sotto le case 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ore da incubo per gli abitanti di Seulo, circondati dalle fiamme, complice un vento insidioso. Un brutto incendio è divampato intorno alle 14 nella parte alta della periferia del paese, in direzione di Sadali.

Le fiamme sono avanzate impietose e hanno ucciso alcuni capi di bestiame arrivando a lambire delle case popolari. Una pioggia di richieste di aiuto ha tempestato la centrale operativa dei vigili del fuoco. Sul posto sono tempestivamente intervenute quattro squadre dei volontari della Protezione civile di Sadali con l'impiego di un'autobotte, il Super Puma, quindi i vigili del fuoco dei distaccamenti di Mandas e Sorgono insieme alle squadre antincendio di Forestas.

L'incendio, quasi certamente di natura dolosa, è scoppiato in una area contigua a quella in cui anche lo scorso anno era divampato il fuoco. Quest'anno a complicare le operazioni di spegnimento ci ha pensato il vento che cambiava continuamente direzione soffiando, come un mantice, sulle fiamme. Ironia della sorte: tutto questo è avvenuto in una giornata che la comunità dedicata da trent'anni alla tradizionale escursione di Andalas, nata trent'anni fa dell'escursione di un gruppo di amici per ripulire il Flumendosa dagli pneumatici, nel segno del rispetto dell'ambiente.

Ieri ad Andalas era anche attesa l'assessore all'Ambiente, Rosanna Laconi. La situazione è tornata alla normalità solo dopo ore e ore di lavoro e di bonifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente.

Discariche, cartoline di Sardegna

l Agus, Pillonca, Serusi
L’inserto.

Bentornata, Serie A: domani speciale in regalo

l In edicola e sulla app
Sanità

Pazienti abbandonati per ore: caos nell’ospedale di Carbonia

Proteste per i disagi, qualcuno ha chiamato i carabinieri 
L’emergenza

Scarti di demolizione, blitz dei Nas a Cagliari

Sotto sequestro un’area di due ettari alle porte della città: denunciati in tre 
Francesco Pinna
Ambiente

Una marcia e la veglia nel litorale di Arbus contro l’invasione eolica

Stasera la protesta per dire no alle pale  nel mare di Pistis e Torre dei Corsari 
(lo. pi. – s. r.)
Il caso

Autorità portuale,  stop al commissario:  nomina contestata

Il presidente uscente Deiana al Mit: irregolarità nella scelta di Bagalà 
Enrico Fresu
Tragedia

Due barconi si ribaltano, strage di migranti

Tra le vittime una bimba di un anno e tre adolescenti, moltissimi i dispersi 
Milano

«Avevamo paura e siamo scappati»

Il racconto dei ragazzini dell’auto pirata, ora rischiano l’allontanamento dalle famiglie 