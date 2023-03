Linguaggio inclusivo  Scienza e bufale con Pani a Villacidro 

“Schwa: una soluzione senza problema. Scienza e bufale sul linguaggio inclusivo” è il titolo del saggio scritto da Yasmina Pani, specializzata in Linguistica storica all’Università di Pisa e Filologia italiana all’Università di Torino. Lo presenta lunedì prossimo alle 18.15 a Villacidro, nei locali della mediateca comunale in via Parrocchia 190.

Lo schwa vuole essere, per i sostenitori del suo uso nella lingua corrente, un modo per integrare il genere non binario (fluid gender): chi non si riconosce nelle declinazioni maschili o femminili. Intento dichiarato dell'autrice è «Fornire ai lettori una difesa dalla disinformazione continua da cui sono bersagliati». Il dibattito sullo schwa - identificato nella lingua scritta con il segno e nel parlato con una e abbozzata – e su come il linguaggio influenzi mentalità e pensiero è tutt'altro che chiuso. I promotori del linguaggio inclusivo, secondo l’autrice, sono più spesso «influencer, attivisti e sedicenti esperti in cerca di consensi» piuttosto che studiosi della lingua. «Il senso dell'iniziativa» specifica Marco Cazzaniga, giornalista e moderatore dell’incontro «è divulgare in modo approfondito ciò che ruota attorno ai temi del linguaggio inclusivo, dalle aspirazioni legittime alle immancabili estremizzazioni».

