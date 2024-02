Lingua sarda, stanziati 64mila euro 

Un progetto per la tutela della lingua sarda: questo è Imoi Etotu, l’iniziativa a cui aderisce anche il comune di Villasor e per il quale, complessivamente, i fondi messi a disposizione dalla regione ammontano a circa 65mila euro.

Il progetto comprende tre diverse parti a cui corrispondono tre diversi finanziamenti: uno sportello linguistico per il quale ci sono circa 40mila euro sul tavolo, la formazione linguistica con poco più di 10mila euro e l’attività culturale e di promozione della limba, con 15mila euro all’attivo. Tutti e tre messi a disposizione con un bando specifico, il "TuLiS - Tutela lingue Sarde”. Tre i Comuni che fanno parte del circuito: Gonnosfanadiga (capofila del progetto), Arbus e Villasor. Quest’ultimo, beneficiario nello specifico di 64mila euro, ha avuto il via libera dalla Regione a ottobre 2023, stando alle note degli uffici comunali, e ha preso atto dell’arrivo di questi fondi il 30 novembre.

I cittadini sorresi, d’altronde, non sono nuovi a queste progettualità: già in precedenza l’amministrazione sorrese aveva attivato sportelli di lingua sarda per la popolazione.

