Lingua sarda, pronti i corsi 

Al via anche quest’anno a Ghilarza il corso di lingua sarda nella sede dell'Unione del Guilcier. La scadenza per le iscrizioni è fissata a martedì 15. «Le lezioni – spiegano dal Comune - si svolgono per 10 settimane, il martedì dalle 16 al 19, ad esclusione di agosto, per una durata totale del corso di 30 ore». Le iscrizioni possono essere inviate via mail a linguasardaguilcer@gmail.com, inoltrando il modulo a disposizione nel sito del Comune. Può essere anche consegnato a mano allo Sportello di lingua sarda negli orari di apertura al pubblico: lunedì 9.30-13 e 15-17, martedì 9.30-13.30. Per informazioni il 3496025986. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA