Lingua sarda, laboratori per bambini 

Imparare a fare gli origami parlando in sardo. Il primo giugno partirà un laboratorio per bambini e ragazzi da 6 ai 13 anni totalmente in limba. Si svolgerà tutti i giovedì del mese (tranne il 29) dalle 16.30 alle 18.30 presso la Monserratoteca, in via Porto Cervo 2.

L’iniziativa fa parte di “Progetu Luegus”, che comprende una serie di attività volte a promuovere la lingua sarda. Tra queste, l'assessorato comunale alla Cultura e Lingua sarda, che ha aderito al progetto, ha deciso di inserire il corso per ragazzi sull'arte giapponese di piegare la carta. «Il sardo rappresenta una vera e propria lingua e non un dialetto», ricorda l'assessora Emanuela Stara, «pertanto, anche la diffusione di attività “moderne”, spiegate in limba, avvicina sicuramente i giovani a questo modo di parlare che si sta un po' perdendo. Gli anziani la parlano correntemente, ma le nuove generazioni no. Ritengo quindi che abbia necessità di essere promossa».

RIPRODUZIONE RISERVATA