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Assemini
08 giugno 2026 alle 00:50

Lingua sarda, il Comune apre un ufficio 

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È ufficialmente attivo ad Assemini l’Ufficio di Lingua sarda, cuore pulsante del progetto “Su sardu lìngua de su mundu 2”. L’iniziativa, voluta dal Comune in collaborazione con l’associazione “Sa bertula antiga” e finanziata dalla Regione, mira a valorizzare l’identità linguistica del territorio in ogni contesto.Fino al 30 novembre 2027 lo sportello si pone al servizio di cittadini, imprese, scuole e associazioni. L’obiettivo è promuovere l’uso del sardo come lingua viva e moderna. Tra le attività principali spiccano la consulenza specialistica per la traduzione di menù, etichette e materiale promozionale, fondamentale per le attività produttive locali che desiderano legarsi alle proprie radici. Non mancano i laboratori didattici, ideati in sinergia con biblioteche e parrocchie, oltre alla creazione di opuscoli informativi dedicati ai bambini. Per informazioni: 348 6704255 o 348 7387778, mail ufitziulinguasardaq@gmail.com. L’ufficio è aperto dal lunedì al giovedì (11:30-13 e 16-17:30) e il venerdì (16-17:30).

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