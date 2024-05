Lingua sarda, alunni a lezione 

Con l’obiettivo di conoscere sempre di più la lingua sarda, ha preso il via un progetto di attività culturali di promozione linguistica al quale ha aderito la classe II B delle scuole medie. In cattedra l’esperto di lingua sarda Celestino Mureddu, presidente dell’Associazione Poetas Improvvisadores, con un percorso che si completerà il prossimo anno scolastico per un totale di 20 ore. «Al termine – evidenzia la docente Valeria Manca- gli studenti parteciperanno a un concorso letterario su alcune forme di poesia del territorio. Il Progetto, finanziato dalla Regione, è stato proposto a tutte le scuole dall’Unione dei Comuni del Guilcier che ha concesso una lezione di lingua sarda con l'esperta Marinella Marras dello Sportello linguistico della stessa Unione dei Comuni». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA