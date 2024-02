Lingua sarda, 93mila euro per lo sportello 

Riparte l’attività dello sportello in lingua sarda del Comune. Un progetto finanziato dalla Regione - con 93mila euro e affidato a Sa Bertula Antiga, in continuità con il programma iniziato due anni fa. Anche quest’anno l’associazione si occuperà di informazione e formazione linguistica in campidanese rivolta ai cittadini e alle attività produttive e artigianali locali, per consulenze ad esempio riguardo le etichettature, i menù dei ristoranti, le comunicazioni promozionali.

Non solo, parte del programma è dedicato ai turisti. Prevista anche la collaborazione con gli istituti scolastici, tra promozione, consulenza, laboratori, e iniziative di sensibilizzazione e animazione territoriale. Si procederà inoltre alla realizzazione di un opuscolo con le regole ortografiche e grammaticali, da distribuire nelle Primarie, e di un glossario con frasi pronte per cavarsela nelle situazioni quotidiane.

Ci saranno di nuovo i corsi di formazione in lingua sarda per i cittadini, e un’attività a parte dedicata alla toponomastica con uno studio dei vecchi nomi di vie e quartieri e la predisposizione dei materiali volti a una futura installazione - in particolare nei siti di interesse artistico e archeologico - di una nuova cartellonistica bilingue sardo-italiana.

