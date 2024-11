Lingua blu, veterinari sul piede di guerra 

Mentre il virus della Lingua blu dilaga e nell’ultima settimana si aggiungono alla conta cento focolai (oggi sono 3.803), 5mila capi malati (174mila) e ben 4.500 capi morti (ora quasi 49mila), ci manca solo che i veterinari – l’unico punto di riferimento istituzionale nelle nostre campagne – incrocino le braccia. Di sicuro sono molto arrabbiati, dopo l’incauta letterina spedita dal Servizio di sanità pubblica veterinaria della Regione ai Servizi territoriali, due pagine con un’ammonizione: attenti, state registrando troppi capi morti. E mentre si avvisano i dirigenti dei Servizi territoriali perché facciano «le necessarie verifiche» sull’operato dei veterinari stessi; in chiusura della nota si legge: «Le situazioni rilevate si riferiscono a considerevoli aspetti che potrebbero incidere, entro breve, anche su eventuali indennizzi da erogare». Per farla breve: più capi morti registrate voi veterinari, più ristori dobbiamo pagare. Ieri dall’assessorato alla sanità è arrivata una «precisazione» che in pratica non precisa niente. Ripetuta la lezione sul «ciclo di vita dei focolai» e «sull’osservanza delle linee guida» per la registrazione dei dati, resta l’avvertimento ai veterinari perché non contino come dovuti a Lingua blu «decessi temporalmente contigui ma ascrivibili ad altre cause», perché, «si otterrebbe non solo un dato falsato ai fini della rilevazione epidemiologica e successive azioni, ma anche un possibile danno erariale».

Richiesta di chiarimenti

Dal Sivemp Sardegna, il sindacato veterinari medicina pubblica, sono stati chiesti chiarimenti all’assessorato alla sanità. E intanto dalla Commissione Affari sociali e salute della Camera, interviene il presidente Ugo Cappellacci: «Dopo la gaffe dell’assessore alla sanità, che proponeva di raffreddare i bacini con l’azoto liquido», (per fermare i moscerini vettori del contagio), «si è passati al tentativo di congelare i dati con una lettera che intima ai veterinari di non registrare un numero eccessivo di capi morti. Anziché adottare soluzioni urgenti, ci si attiva solo per piegare i dati alle esigenze della comunicazione politica? Tutto questo avviene in spregio al lavoro svolto dai veterinari nel territorio e rappresenta un insulto alle preoccupazioni espresse dagli allevatori sulla base di una percezione concreta della realtà. Come sottolineato dalle associazioni di categoria, il danno era già stato quantificato mesi fa, ma nel frattempo l’epidemia galoppa mentre la Giunta resta immobile».

Le ferie saltate

«In sostanza ci viene rivolta una velata accusa su un nostro operato improprio. È accettabile una cosa del genere?», dice il segretario del Sivemp Massimiliano Picoi, che è anche presidente regionale di Fvm (Federazione veterinari medici). «Dall’assessorato ritengono che i dati sui capi morti non tornino? Beh, ci sono uomini e mezzi che possono fare le opportune verifiche. Certo è che siamo davanti a un’ondata di Lingua blu che non è stata gestita, ed è arrivata prendendo in contropiede l’assessorato alla sanità, impreparato sui modi e i tempi della campagna di vaccinazione». Su questo punto, ieri l’assessorato ha voluto ricordare che «la Giunta Todde si è insediata il 9 aprile», e «le dosi di vaccino per la variante 8» sono arrivate «nel mese di giugno, con un ritardo nell’inizio della campagna vaccinale di oltre tre mesi, non certamente imputabile all’attuale esecutivo regionale».

Calendario sfalsato

Si è partiti con le vaccinazioni a giugno. «Ci è stato chiesto in emergenza di intervenire ad agosto, e molti colleghi», racconta Massimiliano Picoi, «hanno rinunciato alle ferie e hanno lavorato per fare in modo che, per quanto possibile, si contenessero i contagi». Oltre alle vaccinazioni, va ricordato, i veterinari dei Servizi territoriali (poco più di 200 uomini e donne, l’organico è dimezzato) ogni giorno visitano le aziende, fanno i prelievi, controllano i capi con sospetto di malattia, valutano quelli sofferenti e contano quelli che muoiono, annotando, registrando e comunicando i dati alla piattaforma ufficiale. «E dopo il nostro impegno, il nostro sacrificio», dice il dottor Picoi, «ci viene fatta un’accusa del genere?».

Le condizioni da valutare

Una lettera che Giuseppe Argiolas, presidente dell’Ordine dei veterinari di Cagliari, definisce «inconsueta». Insomma, sottolinea, «se i colleghi certificano dei dati, penso che siano in grado di certificarli con correttezza. C’è una variabilità di mortalità e i capi morti per Lingua blu sembrano troppi? Credo che siano tante le condizioni che giustificano questi numeri: per esempio, il clima caldo umido che sta tenendo in vita il moscerino vettore del virus, il fatto che ci siano più sierotipi circolanti rispetto ad altri anni, le resistenze intrinseche anche a ogni singolo animale… Ma richiamare i veterinari in questo modo, non mi pare giusto».

