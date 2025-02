«Lingua blu, vaccinazioni da marzo» 

L’annuncio è di quelli attesi da tempo con impazienza: la campagna vaccinazione per la Blue tongue in Sardegna «dovrà iniziare a partire da marzo e concludersi non oltre luglio, mentre sarà anticipata nelle zone a rischio, con ordine di priorità e sino ad esaurimento delle dosi disponibili».

A confermarlo ieri mattina sono stati gli assessori regionali all'Agricoltura, Gianfranco Satta, e alla Sanità, Armando Bartolazzi. «Per far fronte ad eventuali future recrudescenze dell'infezione sul territorio regionale è quantomai necessario adottare fin da ora un approccio di contesto integrato delle istituzioni interessate definendo e coordinando gli interventi da avviare in maniera sinergica sul territorio regionale per combattere e prevenire la malattia».

I numeri

Gli assessorati hanno anche snocciolato alcuni dati sui vaccini: sono 3 milioni le dosi vaccinali per il sierotipo BTV8 già presenti nei magazzini della Regione, 1,2 milioni di dosi sono invece in corso d'acquisto da parte dell'Istituto zooprofilattico e 350mila dosi sono già disponibili per il BTV4.

In gioco c’è la sopravvivenza di un comparto nevralgico per l’Isola, che conta non a caso 2,6 milioni di capi e 11mila aziende. Gli allevamenti ovini sono invece circa 13mila.

Le reazioni

Alessandro Vacca, della Cia Sardegna è soddisfatto: «Cogliamo positivamente l'approccio, che vede la predisposizione e la gestione del piano effettuata in modalità interassessoriale e interdisciplinare tra i vari soggetti, assessorati, istituto zooprofilattico, Asl, servizi veterinari e agenzie agricole. Ci aspettiamo consequenzialità sugli impegni presi e i tempi indicati, onde evitare di ricadere nei drammi vissuti negli ultimi 26 anni».

Stesse reazioni per Stefano Taras, presidente regionale di Confagricoltura: «Non possiamo che accogliere con favore l’impegno della Regione a far partire le vaccinazioni, così come avevamo richiesto più volte nei tavoli istituzionali e con appelli pubblici, nei tempi giusti per le greggi: tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera e non a estate inoltrata come è sempre successo in passato».

Sulla stessa linea anche Coldiretti: «Finalmente il problema viene affrontato in modo congiunto tra assessorati e associazioni», ha detto Giorgio Demurtas, presidente della sezione di Cagliari. «Oltre ai vaccini si sta parlando di prevenzione, repellenti e del coinvolgimento ampio per combattere il culicoide. Questo è l’approccio che Coldiretti ha sempre chiesto per un'azione coordinata in modo da affrontare l’emergenza».

