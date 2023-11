Lingua blu, urgente segnalare i casi 

A preoccupare di più è Guspini, nel cui territorio sono segnalati dodici diversi focolai di Blue tongue, sui sessantacinque attivi in Sardegna: tutti per pecore tranne uno, che riguarda invece le capre. Altrettanti focolai sono a Dorgali. Poi quattro a Oliena, altrettanti a Siniscola e di seguito tutti gli altri soprattutto in Ogliastra. La nuova diffusione della Lingua blu fa paura, in attesa che l’Istituto zooprofilattico di Teramo (laboratorio-guida a livello nazionale per questa malattia di ovini e caprini) sveli quale sierotipo sia in circolazione. Laddove le analisi sono già state compiute, risulta in tutti i casi il sierotipo 4, per il quale il bestiame sardo è vaccinato per quanto riguarda la rimonta, quindi è difficile che la malattia si ripresenti in forme che procurano gravi danni e si diffonda in modo esagerato.

Il veterinario

Mario Lai, direttore del Servizio veterinario e di sanità animale dell’Asl di Cagliari, attende segnali da Teramo. «Il fatto che i primi focolai di questa fase siano stati nel Nord dell’Isola». riflette, «mi fa pensare che siano causati da un sierotipo che già era presente: quando ne arriva uno nuovo, e lo fa trasportato dal vento che porta i moscerini vettori dall’Africa, i contagi partono dal Sud». Di fronte ai dati ufficiali dell’assessorato regionale alla Sanità, Lai lancia un messaggio distensivo: «Direi non allarmistico. Nei periodi peggiori dell’epidemia da Lingua blu siamo arrivati a seimila focolai nel solo territorio di competenza dell’Asl cagliaritana: un dato assai diverso», aggiunge Lai, «dai sessantacinque in tutta la Sardegna, cioè quello attuale». Significa che gli allevatori possono stare tranquilli? «Non esageriamo: bisogna stare molto attenti e segnalare i sintomi del bestiame al veterinario competente per territorio. Premesso questo, i numeri attuali non prefigurano un disastro a causa della febbre catarrale degli ovini, come invece si era verificato nel passato». Quindi: non troppo agitati ma con gli occhi ben aperti.

Gli indennizzi

Un’altra organizzazione del settore chiede alla Regione di predisporre subito indennizzi a favore degli allevatori i cui capi risultano infetti dal virus della Blu tongue. In una nota, l’Associazione italiana coltivatori e il Centro studi agricoli coordinamento Sardegna parlano di cento capi uccisi dal virus: «Gli assessorati alla Sanità e all’Agricoltura», chiede il presidente Tore Piana, «predispongano tutte le misure per quegli indennizzi».

I dati ufficiali

Secondo i dati della Regione, a essere colpiti dalla ondata dell’epidemia sono per la stragrande maggioranza allevamenti ovini, della specie che paga il prezzo più alto in termini di morti e di invalidità al virus della febbre catarrale. Nell’elenco dei 65 focolai, sei sono di capre e sei bovini. «La capra è molto più resistente rispetto alla pecora», spiega Lai, «ma nelle prime ondate epidemiche si ammalavano anche loro, anche se di meno. Di regola, se hanno il virus non sviluppano la malattia ma sono fonti di contagio. Stesso discorso per i bovini, molto resistenti al virus. Ma se il moscerino culicoides punge capre o bovini, preleva il virus e poi lo trasmette alle pecore che punge in seguito. E il virus si diffonde ancora di più».

