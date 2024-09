Lingua blu, un disastro. FdI: situazione sottovalutata

«Il dilagare dell’epidemia di lingua blu richiede una risposta rapida ed efficace. Perciò, abbiamo chiesto la convocazione urgente di una riunione congiunta delle Commissioni consiliari V e VI con gli assessori regionali dell’Agricoltura, Gian Franco Satta, e della Sanità, Armando Bartolazzi, affinché possano riferire sui provvedimenti e sulle iniziative che la Regione ha deciso di intraprendere. Non c’è tempo da perdere e dobbiamo fornire subito una risposta agli allevatori». Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Truzzu ha inviato al presidente del Consiglio regionale e ai presidenti delle due Commissioni una richiesta firmata insieme ai colleghi Emanuele Cera, vicepresidente della V commissione, Corrado Meloni e Gigi Rubiu, consiglieri componenti della V e VI Commissione.

«La situazione è stata sottovalutata e siamo in fortissimo ritardo – ha aggiunto Cera – Da tempo sosteniamo la necessità di un intervento straordinario di prevenzione che potesse evitare la diffusione del virus. . La Regione non può neanche trascurare i ritardi nei ristori per le spese della vaccinazione e le perdite subite negli anni scorsi».

Mentre il dibattito politico si infiamma, 130 allevatori riuniti ieri a Tramatzqa dal Movimento Pastori sardi hanno annunciato che marceranno su Cagliari, con una grande manifestazione davanti al palazzo della Regione tra fine settembre e i primi di ottobre. «È arrivata l'ora di un cambio di passo, dopo 24 anni di lingua blu in Sardegna e nonostante le vaccinazioni, la malattia non si è risolta ed è

diventata endemica - ha dettoRoberto Congia esponente

del Mps a margine dell'incontro -. Chiediamo che la Regione attivi tutti gli strumenti per la prevenzione della malattia, ma anche indennizzi adeguati per la perdita di reddito che subiamo a causa della malattia.

L’emergenza lingua blu non risparmia la piana di Ottana e le alture delle diga di Benzone, fra Austis e Olzai, dove si moltiplicano i focolai. Decine gli ovili colpiti, con la preoccupazione degli allevatori, già funestati dal dramma cavallette dello scorso anno. Marco Denti, assessore all’agricoltura a Ottana e pastore, traccia un bilancio impietoso e lancia un appello: «Speriamo che così come è stato fatto per le cavallette - conclude Denti - possa essere istituita una task force regionale, che ci consenta di uscire una volta per tutte da questa fase. I vaccini non bastano, serve più prevenzione». Sullo stesso fronte anche la collega olzaese Francesca Carta: «Sembra un film già visto. La situazione è sotto controllo, ma rischiamo il caos se non si interviene subito. I sussidi che ci stanno promettendo saranno irrisori e poco potranno fare per aiutarci a ripartire. Il morbo devasta un’intera filiera».

