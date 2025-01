«Lingua blu, subito un vertice per arginarla» 

Tutti davanti all’assessore. Occasione troppo ghiotta per limitarsi ad affrontare solo il tema, sebbene importante, dei pagamenti Pac bloccati a Roma. Le tante associazioni agricole presenti ieri nella sede dell’assessorato all’Agricoltura sanno che sul tavolo restano molte pratiche urgenti, una delle quali di sicuro interessa la piaga della Lingua blu. La richiesta è stata unanime al rappresentante di Giunta: pianificare per tempo le vaccinazioni 2025 per evitare che si ripeta la strage di capi dello scorso anno. Un iter da fare a stretto contatto con le aziende da informare su modi e tempistiche della campagna profilattica.

«Chiediamo che le organizzazioni siano coinvolte attivamente nelle decisioni sulla strategia vaccinale e di profilassi per il prossimo anno», dicono Battista Cualbu e Luca Saba, rispettivamente presidente e direttore regionali di Coldiretti. «Non possiamo permetterci ritardi o il tentativo di scaricare responsabilità sugli allevatori». Infine, Coldiretti ribadisce l'importanza di una lotta efficace al culicoide, ritenendola prioritaria rispetto all'inseguimento dei molteplici sierotipi attraverso i vaccini. «Abbiamo chiesto una convocazione entro una settimana per lavorare a una strategia condivisa - concludono i rappresentanti di Coldiretti - è necessario prevenire e proteggere il comparto agricolo sardo».

