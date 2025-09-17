Lingua blu, stanziati 26 milioni per gli indennizzi 

Via libera alle direttive per la concessione degli indennizzi, per un totale di quasi 26 milioni, dovuti alla diffusione della Lingua blu nel 2024, approvate dalla Giunta su proposta dell’assessore dell'Agricoltura Gian Franco Satta.

«A distanza di tre mesi dalla certificazione di chiusura dei focolai da parte delle Asl», spiega Satta, «abbiamo adottato la delibera che stabilisce l’entità degli indennizzi e consentirà a Laore di avviare immediatamente le procedure per la presentazione delle domande. I danni causati dalla Blue Tongue nel 2024, con ultimo focolaio registrato lo scorso mese di marzo, verranno pagati entro questo autunno con importi più elevati rispetto al passato e attraverso lo stesso sistema utilizzato per il 2022 e il 2023, un sistema precompilato e facile da utilizzare che consentirà un’erogazione rapida delle risorse alle aziende agricole».

Grazie alla massiccia campagna di vaccinazioni avviata nel 2025, a oggi, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si contano appena 770 capi morti contro i 64.000 registrati al 30 di settembre 2024. Solo ad agosto 2024 erano stati stroncati dalla malattia 11.000 capi, quest'anno da inizio diffusione del virus con i primi casi segnalati lo scorso mese di luglio, il dato si attesta a circa l'1% rispetto all'anno precedente.

