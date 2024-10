Lingua blu senza freni: 30mila casi in 7 giorni 

Cinquecento focolai in più nel solo volgere di una settimana, altre 30mila pecore contagiate e 25mila capi morti. Il virus della Lingua blu corre veloce in tutta l’Isola, trasportato allegramente dall’insetto vettore ringalluzzito dal clima caldo e umido di questo autunno. «Tra settembre e metà ottobre dovremmo aver raggiunto il picco dell’epidemia, almeno questo è ciò che ci aspettiamo a tener conto dei dati delle serie storiche», è la speranza dell’assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta. Intanto, per quel che si riesce – quando gli allevatori lo permettono – si continua a vaccinare gli animali, mentre l’altro ieri in Consiglio regionale si è votato all’unanimità un ordine del giorno (però, al momento, vale come un appunto sull’agenda) che richiama la necessità di aumentare ristori e indennizzi agli allevatori che hanno subito danni (senza farli aspettare anni per vedere i soldi), nonché la necessità di rimpolpare l’organico dei veterinari impegnati nell’emergenza, talmente pochi e oberati di lavoro da rischiare l’esaurimento.

La corsa dei sierotipi

Intanto la mappa dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna, aggiornata a ieri sul numero e l’ubicazione dei focolai (cioè delle aziende colpite), evidenzia il dilagare verso sud del sierotipo 8 del virus, fino a una settimana fa presente nel nord-est dell’Isola e tra Ottana e Ghilarza; mentre il sierotipo 3 (per il quale ancora non c’è il vaccino), diffuso in tutto il sud della regione, sta facendo il percorso contrario risalendo verso il centro-nord. Nel mezzo l’Oristanese e il Medio Campidano dove sta succedendo ciò che si temeva, ovvero il diffondersi del sierotipo 8 che, ha spiegato una fonte, «se dovesse raggiungere l’area di Cagliari farebbe una strage». Il sierotipo 8 della Blue Tongue, in verità, l’ha già raggiunta: per ora un solo focolaio in un gregge di cinquecento pecore, venti quelle infette; ma è piuttosto difficile che il virus si accontenti. Dunque, mentre il sierotipo 8 scende verso le pianure, il 3 sta salendo verso il capo di sopra. E a parti invertite, quanto a contagi e danni, vale lo stesso discorso.

Pochi e sfiancati

Infuria l’epidemia e, questo andrebbe ricordato, mancano le forze in campo. Sapete quanti sono in tutta la Sardegna i veterinari impegnati sull’emergenza Lingua blu? Poco più di 200 (circa 230), e allora viene da chiedersi come accidenti possono accudire (alle vaccinazioni, ma poi ci sono i controlli e i prelievi) a migliaia di aziende, peraltro sparse in zone spesso molto distanti l’una dall’altra. Duecento veterinari del Servizio di sanità animale, che dovrebbero occuparsi di 3 milioni e 200mila ovini, ai quali si aggiungono 300mila bovini e 180mila suini. È accettabile? Intanto, se pure dovessero giocoforza concentrare il lavoro solo sull’emergenza, va ricordato che – se anche il virus dovesse scomparire oggi – i nostri 200 veterinari dovrebbero occuparsi dei controlli e dei prelievi in 3.246 aziende (il numero dei focolai alla data di ieri) dove sta un terzo del patrimonio ovino regionale (un milione e 199mila pecore, 137mila delle quali contagiate dal virus). Qualcuno obietterà che i veterinari del servizio pubblico sono 400, ma questo numero conta i 200 degli altri due Servizi (Igiene alimenti e Igiene allevamenti e sanità animale), impegnati su altri fronti assai delicati ma non sulla Lingua blu. Forze in campo ridotte all’osso.

«Indennizzi e ristori»

Il vaccino (l’unico disponibile è quello contro il sierotipo 8), anche se arrivato in ritardo, aiuta a contenere la malattia, e tuttavia – adesso che andiamo incontro alla stagione della nascita degli agnelli e della produzione del latte più buono – tanti allevatori lo rifiutano. «Non direi che si tratta di no vax», avverte l’assessore Gianfranco Satta. «Anche se parliamo di un vaccino spento, è comunque un vaccino, e questo frena gli allevatori soprattutto in questo periodo dell’anno». Noi comunque, aggiunge il responsabile dell’Agricoltura, «continuiamo a proporlo, perché è una protezione importante». Fondamentale, sottolinea, «è il riconoscimento del danno subito dalle nostre aziende, con gli indennizzi da corrispondere in tempi brevi e i ristori per le spese sostenute nell’acquisto degli insettorepellenti». L’assessore confida nella discesa della curva epidemica, e intanto garantisce che («Senza ritardi») a novembre dalla Regione partiranno gli ordini dei vaccini per la prossima campagna di immunizzazione contro la Blue tongue.

RIPRODUZIONE RISERVATA