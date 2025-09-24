VaiOnline
Lingua blu: sei aziende colpite, 110 capi morti 

Il morbo delle pecore torna a fare paura a Donori, allarme a Serdiana e Dolianova 

Centodieci pecore morte e altre monitorate dai veterinari. Sei aziende colpite, il 60 per cento di quelle presenti nel territorio. Dopo il dramma vissuto lo scorso anno con centinaia di capi morti, a Donori torna l’incubo Lingua blu nonostante la campagna di vaccinazione a tappeto effettuata la scorsa primavera per prevenire l’insorgere della malattia.

«Non c’è la situazione di emergenza della scorsa estate», mette le mani avanti Salvatore Melis, allevatore e assessore comunale all’Agricoltura a Donori: «Il numero di capi morti è inferiore a quello del 2024 ma la stagione non è ancora finita. Settembre e ottobre, con il caldo e l’umidità, condizioni ideali per il proliferare degli insetti vettori, sono i mesi più pericolosi».

L’allarme riguarda anche altri centri del Parteolla. Alcuni focolai sono sati segnalati a Serdiana , anche qui con un tasso di mortalità per fortuna inferiore rispetto allo scorso anno. «Stiamo parlando del 3-4 per cento su un patrimonio di 5.000 capi presenti nel territorio», dice l’assessore comunale Paolo Mura: «Lo scorso anno la percentuale è arrivata al 10. Teniamo però alta la guardia».

Solo sfiorato, per il momento, il territorio di Dolianova , dove si segnalano alcuni casi sospetti tenuti sotto attento controllo da parte delle autorità sanitarie.

L’efficacia dei vaccini

A preoccupare gli allevatori è l’inefficacia dei vaccini: «Quest’anno – spiega Salvatore Melis – si è deciso di somministrare le dosi per i sierotipi 3 e 8 che circolavano lo scorso anno anziché limitarsi alle sole leve e rimonte, come si faceva in passato. Si è deciso di vaccinare tutto il bestiame. Gli animali però continuano a morire. Perché succede questo? Eppure, il sierotipo riscontrato in quest’ultima ondata di Blue tongue è lo stesso dello scorso anno. Le nostre aziende seguono tutte le indicazioni anche sull’uso dei repellenti contro le zanzare. Il nostro morale è sotto i tacchi. Viviamo in una situazione di totale incertezza».

Troppi aborti

Se i vaccini hanno limitato i danni con un minor numero di decessi, lo stesso però non è avvenuto per gli aborti. «Stiamo registrando purtroppo molte interruzioni di gravidanza», conferma Melis: «Questo per noi rappresenta il danno peggiore. Una pecora malata può avere problemi per anni con un calo importante della produzione».

Clima di sfiducia che si respira anche a Serdiana. «Gli allevatori sono scoraggiati», dice Paolo Mura: «I vaccini non hanno portato alcun beneficio. In molti casi i capi vaccinati si trovano in situazioni di salute più precarie rispetto a quelli non vaccinati».

La speranza ora è che i contagi si fermino presto. L’abbassamento delle temperature di questi giorni è un buon segnale. Il freddo è il principale alleato contro le zanzare-killer ma l’inverno è ancora lontano.

