Lingua blu, pastori allo stremo 

I focolai di lingua blu individuati in Ogliastra sono 17. Due attivi e 15 sospetti. Al momento è Bari Sardo il centro più colpito. Un caso anche a Tortolì. Il territorio e più in generale il comparto, già flagellati dall’emergenza siccità, sono allo stremo delle forze. Sulla scrivania dei sindaci dei paesi a maggior vocazione zootecnica si fanno largo le ordinanze ad hoc sollecitate dal Servizio veterinario dell’Asl Ogliastra per sotterrare gli ovini trovati senza vita. In quasi tutti i casi, in attesa degli esami di laboratorio, il sospetto (più che fondato) è che ad ammazzarli sia stata la febbre catarrale, che gli anni scorsi da queste parti ha sterminato centinaia di capi e stroncato intere greggi, divorando i ricavi dei pastori.

Dramma nelle campagne

Il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, ha firmato 15 ordinanze per distruggere e smaltire 20 carcasse di pecore morte all’improvviso negli allevamenti del territorio. Il primo provvedimento è datato 21 agosto, quando il primo cittadino ha dovuto firmare in tutto 7 atti analoghi. L’emergenza dilaga e da martedì a ieri il personale del Comune ha sottoposto a Mameli un altro lungo elenco di ordinanze su cui apporre la firma. «Nulla di nuovo. I nostri imprenditori si trovano senz’acqua e con le greggi nuovamente colpite dalla lingua blu. Mi chiedo come si possa ancora parlare di tutela del made in Italy. La domanda sorge spontanea: quali misure di profilassi sono state in concreto applicate?». Qui si entra in un’altra sfera, che è quella delle competenze. Ma il capitolo potrà essere aperto solo nel momento in cui, eventualmente, tutti quei focolai verranno convertiti da sospetti a casi accertati.

Le associazioni

Alla siccità si aggiunge la Blue tongue. Per il mondo delle campagne è una stagione infernale. Sono in corso anche i test per accertare il sierotipo del virus. «Dopo oltre vent’anni - dichiara Alessandro Serra, direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra - è mancata la prevenzione. Sono mancati trattamenti e repellenti. Ora di questa emergenza, che è in espansione, contiamo i danni». Interviene anche Roberto Mura, vicepresidente di Copagri Nuoro-Ogliastra: «Sorvegliamo sia l’ovino che il bovino. Il Servizio veterinario deve rispondere alle esigenze del comparto e noi siamo a disposizione per eventuali confronti».

