Lingua blu, oltre mille capi morti 

Con l’ondata di freddo l’epidemia di lingua blu sembra essersi fermata, ma in alcune aree della Sardegna è stata una strage che ha portato una enorme perdita di animali, provocando disastri nell’economia degli allevatori ai quali non resta altro che la conta dei danni.

I numeri

Il direttore della struttura complessa Sanità animale della Asl Medio Campidano, Andrea Concas, snocciola le cifre di un bilancio pesante: «Il numero di stabilimenti zootecnici ovini e caprini, sede di focolaio per blue tongue, sono 63 ubicati in agro dei Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara e Serramanna e il numero totale dei capi deceduti è di 1.106». Questo l’ultimo dato relativo alla seconda parte del 2023 e alle prime settimane del 2024 nel territorio di competenza della Asl 6 di Sanluri.

Il punto

I capi ovini che hanno contratto la malattia sono oltre quattromila, gli animali morti più di un quarto fra gli allevamenti interessati dalla diffusione del virus. Al momento il virus non ha sviluppato la malattia in nessun capo bovino e l’epidemia è in fase di regressione, condizione agevolata anche dalle condizioni climatiche delle ultime settimane e da altri fattori ecologici, che limitano l’attività dei vettori del virus rappresentati da moscerini del genere culicoides.

Gli allevatori

Le aziende ovine nel territorio di Guspini che sono state colpite dalla Lingua blu sono quelle di Liberato Vacca e Antonio Vacca, di Salvatore Tidu, Gianfranco Carta, Roberto Tuveri, Serafino Luca Lai, Paolo Lisci, Antioco Lai, Renato Tuveri, Lionello Mura e Nicola Stefano Tuveri e altri in misura minore. La moria di animali ha interessato tutto il territorio dove quasi tutte le aziende hanno registrato perdite di pecore e agnelli a causa del virus.

Danni collaterali

Il ceppo della lingua blu che ha colpito gli allevamenti ha causato un malessere in particolare fra i giovani allevatori, perché sono stati costretti a guardare le loro pecore morire, ad assistere alla decimazione delle greggi senza poter far niente. I danni sono consistenti, considerato che spesso oltre alle pecore sono stati persi anche gli agnelli.

La delusione

L’allevatore Roberto Tuveri dice: «Produciamo prevalentemente latte per i caseifici e agnelli per uso alimentare. La maggior parte delle pecore morte, era in stato di gravidanza. Il danno è quindi doppio. A grandi linee ogni singola bestia valeva intorno ai duecento euro. Bisogna aggiungere la perdita del latte prodotto perché una pecora prima di andare in produzione impiega circa due anni di tempo».

L’aspetto umano

La conta dei danni non fa che aggravarsi. «Alla perdita degli animali – prosegue Roberto Tuveri – si devono aggiungere, nel conteggio dei danni economici, anche quelli correlati al al tempo che gli allevatori hanno speso per seguire l’evolversi della pandemia tralasciando altri importanti lavori nelle aziende, per un totale complessivo di 400 euro a capo. Ma c’è ovviamente di più: oltre alle perdite dal punto di vista finanziario c’è un aspetto che vine spesso tralasciato e che fa venire un groppo alla gola: c’è una componente umana, c’è il dolore di perdere un pezzo del proprio lavoro e della propria azienda fatta di tanti ricordi e mille sacrifici» conclude l’allevatore e presidente della cooperativa Armentizia moderna che conta oltre duecento soci.

