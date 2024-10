Lingua blu, oltre 100mila capi infetti 

I numeri sono in continua crescita, ogni giorno altre migliaia di pecore contagiate dal virus della Lingua blu. E mentre il sierotipo 8 (il virus finora presente perlopiù nel nord e nel centro dell’Isola) sta avanzando nel capo di sotto (nei giorni scorsi sono stati registrati alcuni focolai nell’Oristanese); il sierotipo 3, residente perlopiù nel sud della regione, sta salendo nel capo di sopra. E il peggio è che per quest’ultimo il vaccino arriverà non prima del prossimo anno. A ieri, il report dei dati elaborati dall’Istituto Zooprofilattico della Sardegna e dall’Osservatorio epidemiologico veterinario regionale, registrava 2.778 focolai della malattia e quasi 105mila pecore contagiate. Numeri ai quali vanno aggiunti quelli dei capi morti: 18mila.

Il punto della situazione

Un’ondata epidemica spinta dal cambiamento climatico (il caldo e l’umidità piacciono all’insetto vettore del virus), dalla mancata programmazione delle irrorazioni di insettorepellenti, nonché dai ritardi delle campagne vaccinali. E mentre nelle campagne gli allevatori fanno i conti con quest’altra piaga, ieri le commissioni Sanità e Agricoltura del Consiglio regionale (in seduta congiunta, presiedute da Carla Fundoni e Antonio Solinas) hanno audito gli assessori Gianfranco Satta e Armando Bartolazzi.

Dita incrociate

L’assessore alla Sanità ha illustrato il programma di approvvigionamento delle scorte per la campagna vaccinale in corso contro il sierotipo 8 (delibera approvata il 22 dicembre 2023, aggiudicazione della gara il 12 aprile 2024, ordine di fornitura il 19 aprile 2024); mentre per quanto riguarda la lotta al sierotipo 3 (contro il quale per il momento il vaccino non è disponibile) ha avvisato che «solo con il calo delle temperature al di sotto dei 15 gradi, e con la conseguente mancata diffusione del culicoide, si registrerà la riduzione dei contagi».

Il calendario

Quanto alla lotta al sierotipo 8, ha assicurato Bartolazzi, «le scorte della Regione consentiranno, per il prossimo anno, di far partire la campagna vaccinale entro marzo, ma servirà agire insieme con le misure di prevenzione contro l’insetto vettore, e con i dati in tempo reale sull’evoluzione della malattia e i rispettivi livelli di classificazione del virus, così da permettere strategie e interventi tempestivi, rapidi e efficaci». Diversi gli interventi dei consiglieri. Tra gli altri, Rubiu (Fdi), Maieli (Fi), Corrado Meloni (Fdi), Casula (Sf) e Canu (Sf), hanno sollevato il tema della necessità che sia l’Istituto Zooprofilattico della Sardegna a certificare la classificazione del virus, senza dover attendere il referto del centro di riferimento nazionale di Teramo.

Le risorse destinate

Un’emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio le aziende. L’assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta ha sottolineato i danni causati dalla Lingua blu, tra capi morti e produzione crollata. «Lavoriamo», ha spiegato, «per elevare l’indennizzo a 300 euro per capo, mentre per la mancata produzione ipotizziamo 20 euro a capo». Ammontano a 700mila euro le risorse per rifondere i costi sostenuti dagli allevatori per l’acquisto degli insetticidi. Dieci milioni di euro, la cifra stimata per i ristori. (p.s. )

