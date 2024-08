Lingua blu, nuova emergenza nell’Isola 

Estate, caldo e lingua blu: il terno tragico per gli allevatori sardi è uscito anche quest'anno. L’incubo febbre catarrale per le greggi di pecore e agnelli è infatti tornato colpendo per ora quindici allevamenti sparsi però in tutta l’Isola, dalla Gallura al Sulcis, a conferma dell’elevato rischio di un espansione dei casi a macchia d’olio e in tempi strettissimi.

Un campanello d’allarme talmente fragoroso da aver fatto scattare le associazioni di categorie preoccupate per il numero di capi morti in questi giorni che potrebbe tuttavia rappresentare solo la punta di un iceberg devastante per il settore ovicaprino.

Paura

Confagricoltura spiega che «i focolai di quest'anno sono partiti un mese prima del 2023 e, a oggi, i vaccini per i bovini, animali portatori della malattia, non sono ancora stati messi in disponibilità dalla Regione». Ecco perché il presidente provinciale di Sassari Olbia-Tempio, Stefano Taras ha lanciato un appello agli allevatori «affinché seguano le pratiche di biosicurezza: dall'uso degli insetto-repellenti alla riduzione delle pozze d'acqua in prossimità dei luoghi dove sostano o si muovono le pecore. Chiediamo inoltre ai veterinari delle Asl di accelerare le vaccinazioni, così da assicurare una maggior copertura sanitaria e quel controllo virologico di gregge che contribuisce a ridurre i contagi».

Tempi stretti

In trincea c’è anche Coldiretti, convinta che si debba agire subito per evitare che l’emergenza diventi ingestibile. «Siamo preoccupati soprattutto perché si tratta del sireotipo 3, molto più virulento e sul quale non esistono vaccin», sottolineano Giorgio Demurtas e Luca Saba, presidente e direttore Coldiretti Cagliari. «Per tamponare il fenomeno è necessario che si attivino in fretta tutte le procedure per sostenere gli allevatori per l’acquisto e somministrazione degli antiparassitari».

Il grido d’aiuto si è levato ovunque: «Abbiamo subito perdite di capi e constatiamo l’aumento dei casi di aborto. L’esplosione dei casi di lingua blu sta mettendo seriamente a rischio i nostro lavoro», dice Mattia Montalbano, allevatore di Fluminimaggiore. Sulla stessa linea anche Salvatore Peddis, allevatore di Iglesias: «Chiediamo che ci possano venire incontro con antiparassitari e poi cerchiamo di capire i danni reali che avremo».

