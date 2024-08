Lingua blu, morti 360 capi ovini 

Sono 81 le aziende nel Sulcis Iglesiente colpite dalla Blue tongue, di cui in 26 si sono registrati dei decessi, mentre in altre 55 sono in corso le verifiche delle analisi effettuate dal servizio veterinario della Asl territoriale.

Allarme negli ovili

«I capi deceduti sono 360 su un totale di 122.000 presenti nel territorio – dice Alberto Ortu, direttore del servizio veterinario di sanità animale – purtroppo, la malattia quest’anno si è presentata in anticipo rispetto ai precedenti anni. La situazione è sotto controllo, ma in continua evoluzione, stiamo cercando di contrastare la malattia vaccinando il bestiame per il sierotipo 4 e per l’8 di cui attualmente non risultano casi nel nostro territorio. I casi riscontrati nel Sulcis Iglesiente appartengono al sierotipo 3 di cui attualmente non esiste il vaccino. Il servizio veterinario di sanità animale della Asl Sulcis Iglesiente sta giornalmente monitorando i focolai sospetti. Stiamo verificando i capi con i sintomi e certificando i capi deceduti per Blue tongue. Chiediamo massima collaborazione da parte degli allevatori». Tra i tanti casi registrati nel Sulcis ci sono anche quelli della società agricola di Antonello Fanutza. «Tutti i nostri capi – afferma l’allevatore – risultano vaccinati per il sierotipo 4 e 8. Abbiamo registrato una decina di decessi dovuti al sierotipo 3. Stiamo stati autorizzati a smaltire le carcasse degli ovini. Attualmente altri capi risultano colpiti dalla malattia».

Le segnalazioni

Decine di segnalazioni in tantissimi del Sulcis. In particolare a Perdaxius, Sant’Anna Arresi, Iglesias e Carbonia. La Coldiretti ha lanciato l’allarme per quanto sta accadendo negli ovili. «Attualmente l’aggressività della malattia sembra essere limitata – afferma il segretario territoriale Sergio Lai - ma la vera emergenza è reperire gli antiparassitari come il Butox, servirebbe per una maggiore prevenzione». Preoccupazione anche a Santadi e Villaperuccio, dove in passato si sono registrati molti casi di blue tongue. Attualmente non ci sono segnalazioni. «Ma stiamo monitorando continuamente la situazione – dice l’allevatore Martino Crisioni – la malattia si sta diffondendo sempre di più».

